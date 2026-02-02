TIRO CON L'ARCO / Gli Arcieri dell'Elice brillano al campionato regionale [FOTO]

Nel weekend appena trascorso si è svolto il campionato regionale presso la sede della federazione Fitarco Piemonte a Cantalupa organizzato dagli Arcieri delle Alpi.
Gli Arcieri dell’Elice hanno partecipato ottenendo risultati importanti.
Si inizia sabato 31 gennaio con Leonardo Ramonda che nella categoria Arco Compound Allievi Maschile conquista un ottimo terzo posto.
Nella categoria Arco Nudo Master Maschile Flavio Paradiso e Remo Sfondrini ottengono ottime posizioni in classifica.
Domenica 1 febbraio nella categoria Arco Olimpico Senior Maschile Enrico Tosello, Paolo Del Grande, Marco Musto e Mattia De Maria ottengono ottime posizioni in classifica al loro primo campionato regionale.
Nella categoria Arco Olimpico Allievi Maschile dopo un'ottima gara Kevin Giordana conquista l'argento e Nicolò Parola ottiene un ottimo piazzamento in classifica.
Nella categoria Arco Olimpico Senior Femminile Paola Gioanetti si posiziona bene in classifica dopo un'ottima prestazione al suo primo campionato regionale.
Oro e titolo di campionessa regionale per Gabriella Sasia nella categoria Arco Olimpico Master Femminile dopo una splendida gara.
Nella stessa categoria ottimo piazzamento per Caterina Melis dopo un'ottima gara.
Aurora Maria Tosello conquista l'oro e il titolo di campionessa regionale nella categoria Arco Olimpico Giovanissimi Femminile al suo primo campionato regionale.
Gli ottimi risultati di questo weekend dimostrano l'impegno della società, dei tecnici e degli atleti nel portare gli Arcieri dell'Elice nei gradini più alti dell’arceria piemontese.