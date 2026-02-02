VOLLEY / Settore giovanile VBC Mondovì in grande spolvero: vittorie per U15 e U17

U.15/M: VBC MONDOVI’ – BOVES = 3-1 (25-17,25-12,20-25,25-18)

VBC MONDOVI’: Cuniberti (K), De Sanctis, Franco, Mazzucchi, Hidri, Albesano, Gastaudo (L1), Diano, Curati, Testa (L2). ALL: Viridiana Polizzi – Davide Mazzucchi .

Undicesimo successo su 14 partite disputate nella regular season del campionato U.15 per il VBC MONDOVI’ allenato da Viridiana Polizzi, che ha piegato per 3-1 (25-17,25-12,20-25,25-18) il Boves quarto. In classifica generale i monregalesi, grazie alla conquista di questi ulteriori 3 punti, salgono a quota 33 e blindano il terzo posto.

Nei primi due set i monregalesi Viridiana Polizzi (capitan Cuniberti, De Sanctis, Franco, Mazzucchi, Hidri, Albesano, Gastaudo, con successivi inserimenti di tutti i presenti, ossia Diano, Curati e Testa) sono sempre stati saldamente avanti nel punteggio (12-5,16-9 e 21-14 nel primo; 9-6, 16-8 e 20-10 nel secondo), vincendoli senza troppe difficoltà 25-17 e 25-12. Nella terza frazione, complice alcuni cambi nel sestetto, il gioco dei monregalesi cala d’ intensità ed aumentano gli errori gratuiti, cosicchè il Boves ne approfitta (10-6,17-12 e 23-19), chiudendo 25-20. Nel quarto set vi è sostanziale equilibrio sino al 13 pari, poi i monregalesi riescono a cambiare marcia e ad andare via, chiudendo 25-18.

U.17/M: JOLLY CASTAGNOLE - VBC MONDOVI’ = 0-3 (19-25, 14-25, 24-26)

VBC MONDOVI’: Cuniberti, Riccardo Albesano (K), Franco, Kosara, Lorenzo Albesano, Hidri, Gastaudo (L), De Sanctis, Curati, Manassero. ALL: Viridiana Polizzi – Erika Terreno

Nella quattordicesima ed ultima giornata della regular season del campionato U.17 il VBC MONDOVI’ supera il Castagnole per 3-0 (19-25,14-25,24-26), conquistando in tal modo il terzo successo stagionale.

I monregalesi (Cuniberti, capitan Riccardo Albesano, Franco, Kosara, Hidri, Lorenzo Albesano, Gastaudo, con successivi di De Sanctise Manassero) sono sempre stati tranquillamente avanti nel punteggio (11-5 e 20-15 nel primo; 11-5,16-9 e 20-11 nel secondo), vincendoli senza troppe difficoltà 25-19 e 25-14. Nel terzo i ragazzi allenati da Viridiana Polizzi accusano un evidente calo di tensione ed iniziano a commettere troppi errori gratuiti, permettendo ai padroni di casa di stare attaccati (11-11,15-15,22-22) sino al 24 pari, quando i monregalesi riescono a mettere a terra due attacchi consecutivi, chiudendo così ai vantaggi 26-24.

U.13 3X3

Quarta giornata del campionato U.13 3x3 per le due squadre allenate da Nicolò Carletto, impegnate a Moretta contro il Dronero ed il Moretta. La squadra BLU (Diano, Marchese, Marsupino e Mazzucchi) ha superato per 3-0 sia il Moretta che il Dronero, mentre la squadra BIANCA (Giordano, Morello, Volpe, Costanzo, Marini) ha battuto per 3-0 il Moretta e si è arreso per 2-1 al Dronero.