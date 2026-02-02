In vista delle condizioni meteo critiche previste per giornata di domani, a titolo preventivo Anas ha disposto la chiusura del colle della Maddalena a partire dalle 20 di questa sera.
Era stato riaperto sabato 31 gennaio dopo la chiusura sempre per maltempo avveuta dal martedì precedente, 27 gennaio.
Il transito da Argentera al Confine di Stato sulla Statale 21 sarà quindi sospeso fino a cessata necessità e riprisitinate le condizioni di viabilità in sicurezza.
In Breve
lunedì 02 febbraio
venerdì 30 gennaio
giovedì 29 gennaio
Che tempo fa
Accadeva un anno fa
Attualità
Attualità
Viabilità | 02 febbraio 2026, 15:54
Allerta meteo, chiude anche il colle della Maddalena a titolo precauzionale
Transito sospeso da Argentera al Confine di Stato sulla Statale 21 dalle 20 di oggi fino a cessata necessità
In vista delle condizioni meteo critiche previste per giornata di domani, a titolo preventivo Anas ha disposto la chiusura del colle della Maddalena a partire dalle 20 di questa sera.
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?