Allerta meteo, chiude anche il colle della Maddalena a titolo precauzionale

In vista delle condizioni meteo critiche previste per giornata di domani, a titolo preventivo Anas ha disposto la chiusura del colle della Maddalena a partire dalle 20 di questa sera.



Era stato riaperto sabato 31 gennaio dopo la chiusura sempre per maltempo avveuta dal martedì precedente, 27 gennaio.



Il transito da Argentera al Confine di Stato sulla Statale 21 sarà quindi sospeso fino a cessata necessità e riprisitinate le condizioni di viabilità in sicurezza.