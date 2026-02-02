Allerta neve: treni cancellati sulla Fossano-Limone martedì 3 febbraio

L'Osservatorio del Tenda ha annunciato che in base al bollettino meteo emesso dalla Protezione Civile, domani, martedì 03 febbraio, verrà attivato il piano neve in coordinamento con la Regione Piemonte.
Per questa ragione non sarà garantita la regolare circolazione dei treni sulla tratta ferroviaria Fossano-Limone
Lista dei treni cancellati il 03/02/2026 per allerta meteo
Fossano-Limone
- 11219 FOSSANO 09:25 - LIMONE 10:28 cancellato per allerta meteo
- 11222 LIMONE 11:32 - FOSSANO 12:35 cancellato per allerta meteo
- 11227 FOSSANO 13:25 - LIMONE 14:28 cancellato per allerta meteo
- 11230 LIMONE 15:32 - FOSSANO 16:35 cancellato per allerta meteo
- 11235 FOSSANO 17:25 LIMONE 18:28 cancellato per allerta meteo
- 11239 CUNEO 18:41 - LIMONE 19:19 cancellato per allerta meteo
- 11240 LIMONE 19:32 - FOSSANO 20:35 cancellato per allerta meteo
Gli altri treni circolano regolarmente.
Lista completa dei treni cancellati sul portale infomobilità Trenitalia
Maggiori informazioni su
https://www.trenitalia.com/it/informazioni/Infomobilita/notizie-infomobilita.html