Maltempo, attivato il Piano neve e gelo: possibili disagi sulle linee ferroviarie del Cuneese

Scatta il Piano neve e gelo di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) anche nel Cuneese dopo il bollettino meteo della Protezione Civile che prevede la possibilità di formazione di ghiaccio tra il basso Piemonte e l’entroterra ligure dalla notte e per tutta la giornata di martedì 3 febbraio. L’obiettivo è gestire eventuali criticità legate a neve e gelo e garantire, per quanto possibile, la continuità del servizio ferroviario.

In via preventiva l’offerta commerciale è stata rimodulata su alcune linee che interessano direttamente il territorio provinciale, in particolare la Fossano–Limone e la Fossano–San Giuseppe di Cairo. Attivati inoltre presidi e monitoraggi sulla Cuneo–Ventimiglia, dove non si esclude la possibilità di fenomeni di gelicidio.

L’evoluzione delle condizioni meteo potrebbe comportare ulteriori modifiche alla circolazione, con cancellazioni, allungamenti dei tempi di viaggio o l’attivazione di servizi sostitutivi su gomma. RFI ha predisposto presidi tecnici negli impianti più sensibili, corse raschia-ghiaccio con mezzi speciali e personale dedicato per garantire l’operatività di stazioni e marciapiedi.

Il coordinamento delle attività è gestito in tempo reale dalle strutture operative territoriali sotto la supervisione della Sala Operativa Nazionale di RFI, in raccordo con le istituzioni. I viaggiatori sono invitati a pianificare con attenzione gli spostamenti e a consultare la sezione Infomobilità su sito e app Trenitalia per aggiornamenti in tempo reale.