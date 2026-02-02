 / Volley

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Volley | 02 febbraio 2026, 06:22

SUPERLEGA / Trento-Cuneo 3-0, le pagelle dei biancoblu: guizzo di Giraudo, sufficienza per la squadra

Nonostante il risultato netto a favore dei trentini, anche nella sfida con l'Itas si sono viste buone cose per i ragazzi di Battocchio. Super lavoro di Feral, con qualche alto e basso di troppo dell'opposto francese

Occasione di visibilità per il giovane Matteo Bonomi nella partita di Trento (Foto Beatrice Bramardi)

Occasione di visibilità per il giovane Matteo Bonomi nella partita di Trento (Foto Beatrice Bramardi)

Lorenzo Codarin6
Meno incisivo del solito sottorete (4 punti su 7 attacchi, 57%), raggiunge la sufficienza con le due battute punto che hanno ridato la luce a Cuneo nel finale di terzo set

Domenico Cavaccini6
Partita di sacrificio, cercatissimo con la battuta ha chiuso positivamente (40% su 25 palle). Qualche pregevole difesa

Matteo Bonomi6-
Ingresso marginale nel finale di partita, turni di battuta a parte, ma regia ordinata e pulita.

Ivan Zaytsev Ivan6
Numeri discreti in attacco e ricezione, non dominante. Prestazione tutto sommato solida anche se non trascinante.

Alexandre Strehlau5.5
Ha incominciato molto bene, poi si è un po’ spento. Percentuali di attacco basse e qualche difficoltà di troppo anche in ricezione. Giornata così così.

Federico Giraudo6
L’impatto sul match è stato positivo, entrare contro Trento per un “novizio” non è da cosa da tutti i giorni. Qualche difficoltà con l’attacco, ma ci sta.

Lorenzo Sala 6
Presenza breve ma positiva, soprattutto per attenzione e precisione.

Riccardo Copelli s.v.

Alexsandar Stefanovic 6
Tutto sommato efficace nell’attacco quando chiamato in causa (5 punti su 8 palle, 1 murata, 62%), con qualche palla toccata a muro per creare occasioni break.

Michele Baranowicz 6
In forma fisica non ottimale, una gestione tutto sommato lucida del gioco e una distribuzione ordinata. Non accelera sempre, ma tiene la squadra.

Nathan Feral6
Molto utilizzato in attacco: alterna cose buone a qualche errore, ma il saldo resta positivo. L’arma che lo contraddistingue dovrebbe essere il servizio, ma fatica ancora a renderlo continuo.

Matteo Battocchio – 6
Gestione equilibrata della partita, rotazioni coerenti con l’andamento del match. La squadra risponde, anche se manca il salto di qualità nei momenti decisivi.

Voto di squadra – 6

Prestazione complessivamente sufficiente, nonostante la netta sconfitta: buone fasi di gioco alternate a cali di continuità. Numeri discreti, ma non brillanti nei fondamentali chiave. Il muro non è certo tra le punte di diamante della squadra di Battocchio (14-4 l’impietoso confronto)



 




 

Cesare Mandrile

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium