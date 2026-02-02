SUPERLEGA / Trento-Cuneo 3-0, le pagelle dei biancoblu: guizzo di Giraudo, sufficienza per la squadra

Lorenzo Codarin – 6

Meno incisivo del solito sottorete (4 punti su 7 attacchi, 57%), raggiunge la sufficienza con le due battute punto che hanno ridato la luce a Cuneo nel finale di terzo set

Domenico Cavaccini – 6

Partita di sacrificio, cercatissimo con la battuta ha chiuso positivamente (40% su 25 palle). Qualche pregevole difesa

Matteo Bonomi – 6-

Ingresso marginale nel finale di partita, turni di battuta a parte, ma regia ordinata e pulita.

Ivan Zaytsev Ivan – 6

Numeri discreti in attacco e ricezione, non dominante. Prestazione tutto sommato solida anche se non trascinante.

Alexandre Strehlau – 5.5

Ha incominciato molto bene, poi si è un po’ spento. Percentuali di attacco basse e qualche difficoltà di troppo anche in ricezione. Giornata così così.

Federico Giraudo – 6

L’impatto sul match è stato positivo, entrare contro Trento per un “novizio” non è da cosa da tutti i giorni. Qualche difficoltà con l’attacco, ma ci sta.

Lorenzo Sala – 6

Presenza breve ma positiva, soprattutto per attenzione e precisione.

Riccardo Copelli s.v.

Alexsandar Stefanovic – 6

Tutto sommato efficace nell’attacco quando chiamato in causa (5 punti su 8 palle, 1 murata, 62%), con qualche palla toccata a muro per creare occasioni break.

Michele Baranowicz – 6

In forma fisica non ottimale, una gestione tutto sommato lucida del gioco e una distribuzione ordinata. Non accelera sempre, ma tiene la squadra.

Nathan Feral – 6

Molto utilizzato in attacco: alterna cose buone a qualche errore, ma il saldo resta positivo. L’arma che lo contraddistingue dovrebbe essere il servizio, ma fatica ancora a renderlo continuo.

Matteo Battocchio – 6

Gestione equilibrata della partita, rotazioni coerenti con l’andamento del match. La squadra risponde, anche se manca il salto di qualità nei momenti decisivi.

Voto di squadra – 6

Prestazione complessivamente sufficiente, nonostante la netta sconfitta: buone fasi di gioco alternate a cali di continuità. Numeri discreti, ma non brillanti nei fondamentali chiave. Il muro non è certo tra le punte di diamante della squadra di Battocchio (14-4 l’impietoso confronto)













