TIRO CON L'ARCO / Ai campionati regionali brillano gli arcieri Langhe e Roero

Soddisfazione in casa Arcieri Langhe e Roero, sodalizio con sede a Castagnito, che ha visto molti atleti protagonisti nei Campionati Regionali Indoor di Cantalupa, disputati nello scorso week end.

Ottimo argento a squadre per le ragazze del compound junior, Manfredi Lucia, Messina Elisabetta e Dutto Emma Astrid, battute solo in finale, dopo le frecce di qualifica.

Palmieri Giovanni nell'arco nudo, ha sfiorato il podio giungendo 4° sia in qualifica che negli scontri per il titolo. In gara vi erano anche Messina Christian 30°, Dutto Paolo 49°, Gozzellino Silvia 28°e Marengo Gianmaria 56°.

Nella categoria compound junior argento a Manfredi Lucia, bronzo per Messina Elisabetta, quarto posto di Dutto Emma Astrid e terzo posto per Palmieri Giovanni tra i maschi.

Più che lusinghieri dunque i risultati per gli Arcieri Langhe e Roero, in un torneo di livello molto alto, che ha visto la partecipazione di atleti da tutto il Piemonte, in vista degli appuntamenti outdoor che ricominceranno in primavera.