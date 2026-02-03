Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo e i contributi al carnevale anziché a Rsa o scuole, la riflessione di un lettore

Riceviamo e pubblichiamo la lettera a riflessione sul tema delle priorità sociali e utilizzo delle risorse.



Gentile Direttore,

le scrivo come cittadino del territorio saluzzese, interpretando una preoccupazione sempre più diffusa. Viviamo una fase di forte difficoltà sociale: le RSA sono in affanno, le famiglie faticano a sostenere rette sempre più elevate, ma non solo. Le scuole pubbliche e le altre agenzie formative affrontano bilanci sempre più risicati, i consorzi socio-assistenziali che si occupano di politiche giovanili vedono ridursi risorse e capacità di intervento, mentre realtà fondamentali per la coesione sociale – come oratori, associazioni e reti informali – sopravvivono spesso grazie al volontariato e a contributi minimi.

In questo contesto appare quantomeno discutibile la scelta della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo di destinare risorse a iniziative come il “Carnevale shakespeariano” al Monastero della Stella: un evento certamente suggestivo, ma che fatica a trovare giustificazione di fronte ai bisogni concreti e urgenti del territorio.

Nessuno nega il valore della cultura, ma una fondazione bancaria dovrebbe interrogarsi con maggiore rigore sulle priorità, soprattutto quando crescono le fragilità sociali e educative. Il tema non è il singolo evento, ma il messaggio che viene trasmesso: una distanza crescente tra le scelte di spesa e la realtà vissuta quotidianamente da famiglie, studenti, educatori e operatori sociali.

Aprire un dibattito pubblico su queste decisioni è doveroso, perché le fondazioni operano dentro una comunità e dalla loro capacità di leggere il presente dipende anche la loro credibilità.

La ringrazio per l’attenzione e per lo spazio che vorrà dedicare a questa riflessione.