Assemblea partecipata per il Comitato di Quartiere Cuneo Centro al Teatro Monviso

Si è svolta mercoledì 28 gennaio, al Teatro Monviso, l’Assemblea annuale del Comitato di Quartiere Cuneo Centro, che ha registrato una partecipazione straordinaria: oltre cento cittadini presenti e una ventina di rappresentanti delle istituzioni, tra amministrazione comunale, forze dell’ordine e associazioni locali.

Momento istituzionale più importante dell’anno per il Comitato, l’Assemblea ha rappresentato un’occasione di restituzione del lavoro svolto nel 2025, di confronto pubblico e di dialogo diretto tra cittadini e istituzioni.

Ad aprire i lavori è stato Andrea Giorgio Bonino, presidente del Comitato, che ha sintetizzato l’anno trascorso con un concetto efficace: "Due parole riassumono il lavoro del Comitato Cuneo Centro: regole e comunità. Le regole creano ordine e tutelano la convivenza; la comunità dà loro significato, trasformandole in rispetto, responsabilità e cura reciproca. È seguendo questi principi che abbiamo cercato di passare da semplici segnalatori di problemi a propositori di soluzioni concrete".

Durante la serata sono intervenuti la Sindaca di Cuneo e gli assessori Clerico e Girard, che hanno risposto in modo diretto alle domande del pubblico, favorendo un dialogo franco e immediato sui temi più sentiti dai residenti.

È stato inoltre ricordato il lavoro costante dell’assessore ai Quartieri, Pellegrino, sempre attento e disponibile nel mantenere un contatto continuo con il Comitato.

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i principali obiettivi raggiunti dal Comitato durante l’anno, suddivisi in cinque aree di intervento:

- Inclusione e sociale: corsi di lingua italiana, collaborazioni con Caritas, progetto Concentrazioni, prosecuzione del Cerchio delle Famiglie e inaugurazione di Casa EXTRA, nata dalla collaborazione tra Comune e Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, accompagnata dal supporto del Comitato.

- Partecipazione e comunità: utilizzo della sede come “casa del quartiere”, sportello settimanale per i cittadini, letture condivise dei giornali, cena di quartiere, due serate di cinema all’aperto, Mercato del Giobia e Mercatino di Natale 2025, realizzati con il coinvolgimento di numerose associazioni.

- Cultura, commercio e comunicazione: progetto Volti e Storie, lezioni di economia e impegno costante nella comunicazione per ampliare la partecipazione e rendere il Comitato sempre più accessibile.

- Sicurezza e coesione: numerosi incontri con Carabinieri, Polizia Locale e l’assessora Clerico.

- Ascolto e rappresentanza: costante interlocuzione con i cittadini su temi di viabilità, parcheggi, spazi pubblici e sicurezza.

Spazio anche agli interventi di Giulia Manassero, direttrice del Consorzio Socio Assistenziale, e Gabriele Farina, presidente della Consulta Giovanile. Quest’ultima, insieme al Comitato di Quartiere, ha vinto un bando per un progetto che coinvolgerà le scuole superiori: le classi “adotteranno” alcune aree della città, impegnandosi a mantenerle pulite.

Il Comitato ha confermato la volontà di proseguire con lo stesso metodo di lavoro – basato su continuità, collaborazione e responsabilità condivisa – con l’obiettivo di creare un vero e proprio “modello Cuneo Centro”, fondato su regole chiare, partecipazione e spirito di comunità.

La serata si è conclusa con un momento conviviale, grazie al rinfresco offerto da Dama3Café, Bar Sillano, Bar Corso e dalla panetteria Il Forno Nuovo, testimonianza del coinvolgimento e dell’attenzione delle attività locali, che hanno voluto affiancare l’evento anche in un momento di incontro informale tra cittadini e istituzioni.