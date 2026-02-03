Borgo San Dalmazzo, torna il contributo comunale per il recupero dei castagneti da frutto

La Giunta Comunale di Borgo San Dalmazzo, a seguito dell’esperienza già attuata nell’anno 2025, ha approvato il bando 2026 per interventi di recupero e manutenzione dei castagneti da frutto (Castanea Sativa). L'iniziativa mira a valorizzare e supportare la produzione locale con un finanziamento complessivo di 5.000 euro; ogni beneficiario potrà ricevere fino a 500 euro per interventi di piccola scala come la potatura e la pulizia dell'area intorno agli alberi di castagno.



«Siamo felici di rinnovare anche per il 2026 il sostegno ai castanicoltori, un settore che custodisce storia, paesaggio e lavoro - commentano la sindaca di Borgo San Dalmazzo, Roberta Robbione, e l'assessore all'Agricoltura Fabio Armando -. Questo contributo non è solo un aiuto economico, ma un modo per continuare a credere nella vitalità dei nostri castagneti e in chi li cura ogni giorno, nell'ambito di una visione integrata del territorio e del suo ecosistema vallivo».



Le domande possono essere presentate fino al 31 marzo 2026. La procedura di presentazione prevede l'invio via e-mail ( protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it ), posta raccomandata o consegna a mano all'ufficio Protocollo dell'Ente. Una Commissione valuterà le domande in base ai criteri stabiliti dal bando.



Questa iniziativa fa parte di uno sforzo più ampio per rivitalizzare il settore della castanicoltura, importante sia per l'ambiente che per l'economia locale. Il castagneto, oltre a garantire una resa fruttifera, contribuisce alla panoramicità dei luoghi, alla rilevanza floristica e alla vocazionalità faunistica. La conservazione dei castagneti è essenziale per prevenire fenomeni di abbandono e degrado, promuovendo un ambiente resiliente e sostenendo le produzioni locali.



Il bando e il modello di domanda di contributo sono disponibili a questo link: bando 2026 recupero e manutenzione dei castagneti da frutto