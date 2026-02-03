Cordoglio a Crissolo e Paesana per la scomparsa di Emiliana Martino

È mancata, all’età di 85 anni, nella sua abitazione in frazione Ghisola di Paesana, Emiliana Martino vedova Curti.
La donna era molto conosciuta in valle Po soprattutto a Crissolo per aver gestito assieme al marito Giovanni Curti lo storico albergo di famiglia, ‘Il Club Alpino’.
Viene ricordata da crissolesi e turisti come persona gentile con tutti e sempre sorridente, che svolgeva il suo lavoro con molta dedizione.
Lascia i figli Patrizia, Luca con Annarita, Marco con Roberta, i nipoti Chiara con Sandro, Matteo con Francesca, Lucia con Youssef, Davide, i nipoti, i cugini e tutti i parenti.
Il rosario sarà recitato questa sera, martedì 3 febbraio alle 20,30 nella parrocchia di Santa Maria di Paesana.
Il funerale si svolgerà nella stessa chiesa domani, mercoledì 4 febbraio alle 15.