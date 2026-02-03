 / Attualità

Attualità | 03 febbraio 2026, 14:13

Cordoglio a Crissolo e Paesana per la scomparsa di Emiliana Martino

Aveva 85 anni, con il marito Giovanni Curti aveva gestito lo storico albergo di famiglia “Il Club Alpino”, punto di riferimento per il turismo in valle Po

Emiliana Martino, aveva 85 anni

È mancata, all’età di 85 anni, nella sua abitazione in frazione Ghisola di Paesana, Emiliana Martino vedova Curti.

La donna era molto conosciuta in valle Po soprattutto a Crissolo per aver gestito assieme al marito Giovanni Curti lo storico albergo di famiglia, ‘Il Club Alpino’.

Viene ricordata da crissolesi e turisti come persona gentile con tutti e sempre sorridente, che svolgeva il suo lavoro con molta dedizione.

Lascia i figli Patrizia, Luca con Annarita, Marco con Roberta, i nipoti Chiara con Sandro, Matteo con Francesca, Lucia con Youssef, Davide, i nipoti, i cugini e tutti i parenti.

Il rosario sarà recitato questa sera, martedì 3 febbraio alle 20,30 nella parrocchia di Santa Maria di Paesana.

Il funerale si svolgerà nella stessa chiesa domani, mercoledì 4 febbraio alle 15.

