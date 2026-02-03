Croce Rossa di Barge, record di servizi nel 2025: oltre 3300 interventi e 220mila chilometri percorsi

Il 2025 ha visto i volontari della Croce Rossa di Barge impegnati in 3.379 servizi, 45 in più rispetto all’anno precedente. Di questi, 517 sono stati soccorsi effettuati in regime di emergenza (estemporanea) 118, 1965 trasporti in convenzione con l’Asl (principalmente dialisi), 761 trasporti per conto di privati (dimissioni, visite, terapie…) e 21 assistenze o animazioni a manifestazioni. In tutto sono stati percorsi 220.447 chilometri, per un impegno di 6.789 ore. Diversi i corsi, soprattutto abilitanti all’utilizzo del defibrillatore, erogati ad associazioni sportive e non o ad insegnanti.

I volontari sono una cinquantina, coadiuvati da due dipendenti. A loro tutti il ringraziamento del referente Flavio Peirone, che ancora una volta rinnova l’appello in cerca di nuovi volontari: “Pur di non voltare le spalle a chi ha bisogno, i volontari inventano del tempo ritagliandolo a molte altre attività, ma anche così restano comunque delle richieste inevase. Pur essendo un problema diffuso su tutto il territorio nazionale, noi ricordiamo che in croce rossa c’è spazio per tutti e per attività anche non strettamente legate al soccorso in prima persona: dalla formazione all’intrattenimento, dal centralino ai trasporti, dalla segreteria all’emergenza”. Sempre percorribile la via del sostegno economico, mediante donazioni private o destinando il 5x1000 in occasione della dichiarazione dei redditi. Ancora non noti, invece, eventuali posti disponibili per il bando del servizio civile.

La nuova sede della Croce Rossa di Barge, inaugurata il 19 luglio scorso, attualmente ospita un parco mezzi così composto: 3 ambulanze, 4 vetture e 3 vetture con pedana per il trasporto disabili.