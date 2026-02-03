Lotta allo spreco alimentare, se ne parla a Bra con Nova Coop e Comunità Laudato Si’

"Siamo ciò che mangiamo". Il postulato del filosofo tedesco Ludwig Feuerbach è il leitmotiv della Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare che si celebra in Italia ogni anno il 5 febbraio, istituita per sensibilizzare i cittadini, per ridurre lo spreco di cibo e per promuovere una gestione più sostenibile delle risorse.

In questa occasione Nova Coop e Comunità Laudato Sì presentano sabato 7 febbraio nella galleria della Shopping Gallery Coop Bra (via Senatore Sartori 9) a Bra una parte della mostra sull’alimentazione “Noi siamo ciò che mangiamo”.

In effetti, l’alimentazione è essenziale nella vita di un uomo. Cibarsi è un bisogno primario che non deve essere trascurato. Per questo, oggi, la scienza dell’alimentazione è diventata uno studio a livello mondiale.

Obiettivi formativi: il significato di spreco alimentare; cosa e quanto spreco; come posso ridurre lo spreco; come posso recuperare gli alimenti; conseguenze etiche e ambientali.

I roll-up in mostra esplicitano le azioni definite per ridurre lo spreco: sai cos’è lo spreco alimentare? - Che cos’è lo spreco - Dove si spreca - Alimenti gettati via dal campo alla tavola - Conseguenze dello spreco - Scelte responsabili 1 - Scelte responsabili 2 - Leggere le etichette - Buone pratiche locali.

Il fine di questa esperienza è quello di sensibilizzare giovani e adulti a mangiare più sano. Perché il benessere, si sa, parte sempre di più anche dalla tavola.