Nasce "Il Cammino della Chiocciola": dalle Langhe alle montagne un percorso turistico slow

La sede di Confcommercio Provincia di Cuneo ha ospitato nei giorni scorsi la presentazione del progetto “Il Cammino della Chiocciola”, ipotesi di lavoro elaborata dalla Città di Cherasco, per unire territori accumunati dalla tradizione della lumaca.

Oltre al “padrone di casa” Danilo Rinaudo ed al vicesindaco della Città delle Paci, Umberto Ferrondi e l’assessora Stefania Allasia erano presenti i presidenti delle Atl del Cuneese e Langhe Roero Monferrato, Gabriella Giordano e Mariano Rabino, l’Associazione Albergatori Esercenti ed Operatori Turistici della provincia di Cuneo rappresentata dal presidente Giorgio Chiesa, il presidente dell’Associazione Cuochi Provincia Granda, Domenico Pavan, la sindaca e l’assessore al Turismo della Città di Borgo San Dalmazzo, Roberta Robbione e Fabio Armando, il funzionario dell’Associazione Commercianti Albesi, Edoardo Accossato ed Enrico Cavallera, Gran Siniscalco in rappresentanza della Confraternita culturale enogastronomica Helicensis Fabula di Borgo San Dalmazzo.

Parere favorevole è stato espresso dai presenti nei confronti del progetto proposto, che verrà sviluppato nel corso di successivi incontri di approfondimento, in un rapporto ideale tra le attività economiche ed i fruitori, incentivando il cosiddetto turismo “lento”.