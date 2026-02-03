La neve imbianca la Granda: disagi contenuti e scatta il Piano Neve

La neve, annunciata dalle previsioni meteo, è puntualmente arrivata su tutta la Granda, regalando un risveglio invernale a città e campagne. L’accumulo del manto nevoso varia da zona a zona: nel capoluogo si registrano al momento circa dieci centimetri al suolo, ma campi e tetti risultano imbiancati anche nelle aree pianeggianti.

La situazione, al momento, resta sotto controllo. Non si segnalano particolari criticità: solo qualche intervento per alcune auto finite fuori strada, senza gravi conseguenze.

Sul fronte della circolazione ferroviaria, in previsione delle precipitazioni è stato attivato il consueto Piano Neve regionale, in coordinamento con la Regione Piemonte. A causa dell’allerta meteo, nella giornata di oggi, 3 febbraio 2026, sono stati cancellati diversi convogli sulla linea Fossano–Limone:

Treno 11219 Fossano 09:25 – Limone 10:28

Treno 11222 Limone 11:32 – Fossano 12:35

Treno 11227 Fossano 13:25 – Limone 14:28

Treno 11230 Limone 15:32 – Fossano 16:35

Treno 11235 Fossano 17:25 – Limone 18:28

Treno 11239 Cuneo 18:41 – Limone 19:19

Treno 11240 Limone 19:32 – Fossano 20:35

L’Osservatorio Ferrovia del Tenda segnala inoltre che il treno 22955 Cuneo delle 6:41 con arrivo previsto a Ventimiglia alle 9:21 viaggia con un ritardo di 28 minuti a causa di un guasto a un passaggio a livello in località Roccavione. È in corso il presenziamento da parte di RFI per la risoluzione del problema.

Ricordiamo che a Mondovì le scuole, come disposto ieri dal sindaco Luca Robaldo, resteranno chiuse.

Secondo le previsioni meteo, la nevicata dovrebbe attenuarsi già nella tarda mattinata, lasciando spazio a qualche schiarita. Si tratterà però solo di una tregua temporanea: per domani, mercoledì 4 febbraio, è infatti previsto un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche.