Cronaca | 03 febbraio 2026, 07:47

La neve imbianca la Granda: disagi contenuti e scatta il Piano Neve

Circa dieci centimetri nel capoluogo, cancellazioni preventive sulla linea ferroviaria Fossano–Limone. Atteso un miglioramento nelle prossime ore, ma il maltempo tornerà domani

L'accumulo nevoso alla periferia di Cuneo

La neve, annunciata dalle previsioni meteo, è puntualmente arrivata su tutta la Granda, regalando un risveglio invernale a città e campagne. L’accumulo del manto nevoso varia da zona a zona: nel capoluogo si registrano al momento circa dieci centimetri al suolo, ma campi e tetti risultano imbiancati anche nelle aree pianeggianti.

La situazione, al momento, resta sotto controllo. Non si segnalano particolari criticità: solo qualche intervento per alcune auto finite fuori strada, senza gravi conseguenze.

Sul fronte della circolazione ferroviaria, in previsione delle precipitazioni è stato attivato il consueto Piano Neve regionale, in coordinamento con la Regione Piemonte. A causa dell’allerta meteo, nella giornata di oggi, 3 febbraio 2026, sono stati cancellati diversi convogli sulla linea Fossano–Limone:

Treno 11219 Fossano 09:25 – Limone 10:28

Treno 11222 Limone 11:32 – Fossano 12:35

Treno 11227 Fossano 13:25 – Limone 14:28

Treno 11230 Limone 15:32 – Fossano 16:35

Treno 11235 Fossano 17:25 – Limone 18:28

Treno 11239 Cuneo 18:41 – Limone 19:19

Treno 11240 Limone 19:32 – Fossano 20:35

L’Osservatorio Ferrovia del Tenda segnala inoltre che il treno 22955 Cuneo delle 6:41 con arrivo previsto a Ventimiglia alle 9:21 viaggia con un ritardo di 28 minuti a causa di un guasto a un passaggio a livello in località Roccavione. È in corso il presenziamento da parte di RFI per la risoluzione del problema.

Ricordiamo che a Mondovì le scuole, come disposto ieri dal sindaco Luca Robaldo, resteranno chiuse.

Secondo le previsioni meteo, la nevicata dovrebbe attenuarsi già nella tarda mattinata, lasciando spazio a qualche schiarita. Si tratterà però solo di una tregua temporanea: per domani, mercoledì 4 febbraio, è infatti previsto un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche.

redazione

