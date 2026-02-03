Alba, "Chasing the Future" torna coi talk "Vivere nei suoni", "Musica natura" e "Le quattro stagioni"

Prenderà il via venerdì 13 febbraio il nuovo calendario di Chasing the Future: tre talk, di cui uno rivolto in modo particolare ai bambini e ragazzi.

Il primo appuntamento, intitolato “Vivere nei suoni”, in programma alle 18 in Sala Riolfo, prevede il dialogo fra il giornalista e divulgatore scientifico ambientale Franco Borgogno (nella foto sotto) e il musicista e imprenditore culturale Filippo Cosentino: un talk di approfondimento sull’ambiente sonoro in natura e sull’inquinamento acustico.

Il secondo incontro, “Musica natura”, che si terrà venerdì 27 febbraio sempre alle 18 in Sala Riolfo, avrà come ospite lo scrittore Walter Pistarini a illustrare come l’opera dei grandi artisti degli anni ’70, da Dylan a Bowie, da Dalla a Celentano, dai Beatles a De André, sia stata incentrata sui temi ambientali e abbia contribuito alla formazione di una coscienza ecologista. Il suo libro “Canzoni per un sogno. Prima enciclopedia della canzone ecologista” (Cose Note Edizioni) a fine 2025 è stato inserito tra i finalisti segnalati al premio internazionale di comunicazione e creatività Climate ChanCe promosso dall’Università Ca’ Foscari di Venezia, Europe Direct Venezia Veneto e con il patrocinio di Centro Euromediterraneo per i Cambiamenti Climatici (CMCC), WWF Italia, Legambiente e Isde Italia - Medici per l’Ambiente.

La mini rassegna si concluderà venerdì 6 marzo alle 18 in Sala Riolfo con un incontro dedicato ai più giovani (bambini in età prescolare e scolare) alla scoperta dell’attualità de “Le quattro stagioni” di Antonio Vivaldi, guidati da Filippo Cosentino.

Chasing the Future è organizzato dall'associazione Milleunanota con il sostegno della Fondazione CRC. Tutti gli incontri sono a ingresso libero e gratuito.