Magliano Alfieri: a “Se una sera d’Inverno” ospite Valeria Corciolani

Nell’ambito della 6ª edizione di “Se una sera d’Inverno”, rassegna letteraria e teatrale organizzata dalla Biblioteca Civica di Magliano Alfieri, domenica 8 febbraio, alle ore 17, nei locali di piazza Bergamasco 1, si terrà l’incontro con Valeria Corciolani.

La scrittrice e illustratrice ligure presenterà il suo ultimo romanzo intitolato “Delitto in bianco”, in cui la sua protagonista, la storica dell’arte Edna Silvera, sarà alle prese con un’indagine ricca di colpi di scena ambientata a Napoli.

L’evento sarà preceduto giovedì 5 febbraio, alle 20.30, sempre nel salone della Biblioteca Civica, dal primo incontro di “Raccontami un libro”, che ogni primo giovedì del mese sarà l’occasione per raccontare, consigliare o stroncare un libro letto (o lasciato a metà…).

Naturalmente gli incontri sono aperti a tutti e possono servire grazie alla condivisione per scoprire autori, romanzi, racconti, pubblicazioni letterarie e passare una serata in compagnia.

“Se una sera d’Inverno”, rassegna letteraria e teatrale organizzata dalla Biblioteca Civica di Magliano Alfieri, in collaborazione con il Comune di Magliano Alfieri, proseguirà domenica 22 febbraio nel salone polifunzionale “Riez”, alle ore 17, con lo spettacolo “Tanto di cappello” del Teatro Casalinghi Disperati.