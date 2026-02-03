Risorse per interventi di manutenzione straordinaria nelle case popolari piemontesi, approvato l’Ordine del Giorno di Daniele Sobrero

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato l’Ordine del Giorno collegato Bilancio di previsione finanziario 2026–2028, presentato dal Consigliere regionale Daniele Sobrero (Lista Civica Cirio Presidente PML), che impegna la Giunta regionale a reperire risorse aggiuntive per interventi di manutenzione straordinaria compresi tra 5 e 15mila euro negli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) attualmente non assegnabili.

Con l’approvazione dell’atto, il Consiglio regionale impegna la Giunta a individuare, nella prima variazione di bilancio 2026–2028, risorse aggiuntive e dedicate da destinare agli enti gestori dell’edilizia residenziale pubblica, rafforzando un modello di intervento mirato, sostenibile e ad alto impatto sociale.

L’atto riprende un’analoga misura presentata dal Gruppo Consiliare Lista Civica Cirio Presidente PML nel Bilancio dello scorso anno, per rendere nuovamente disponibile per l’assegnazione alle famiglie in difficoltà una quota rilevante del patrimonio ERP regionale, gestito dalle Agenzie Territoriali per la Casa (ATC), temporaneamente inutilizzabile a causa della necessità di piccoli interventi di manutenzione straordinaria, spesso di costo contenuto ma indispensabili perché gli appartamenti possano essere nuovamente assegnati.

A seguito dell’emendamento approvato lo scorso anno, grazie a risorse regionali e nazionali, è stato possibile recuperare e rimettere a disposizione oltre 100 alloggi ERP.

«Recuperare alloggi già esistenti – dichiara Daniele Sobrero – significa dare risposte rapide e concrete a tante famiglie in attesa, valorizzando il patrimonio pubblico senza consumo di nuovo suolo. Con questo ordine del giorno chiediamo di riproporre un sostegno che ha già dimostrato tutta la sua efficacia».