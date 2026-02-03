San Rocco Castagnaretta, al via i lavori per la nuova rotatoria su corso Francia

Nei prossimi giorni inizieranno i lavori propedeutici alla realizzazione di una nuova rotatoria a San Rocco Castagnaretta. La rotonda sorgerà lungo corso Francia, all’intersezione con via Entracque, via Vecchia di Borgo San Dalmazzo e via Vignolo, in un punto molto trafficato e da tempo oggetto di segnalazioni.

“Si tratta di un intervento fortemente voluto dall’amministrazione comunale, che sarà realizzato grazie agli extraoneri derivanti dalla riqualificazione dell’area ‘Ex Enel’ – spiega il vicesindaco Luca Serale -. L’incrocio rappresenta una criticità storica dell’asse di corso Francia, dove negli anni si sono verificati diversi incidenti. Con questo intervento contiamo di ridurre sensibilmente la pericolosità dell’area”.

“Il risultato – prosegue Serale, titolare della delega ai Lavori Pubblici – è anche frutto di un lavoro di ascolto, in quanto il tema della viabilità nella zona è stato trattato più volte in Consiglio comunale e nelle assemblee organizzate dal Comitato di Quartiere. Da parte mia va un ringraziamento a coloro che, a diverso titolo si sono interessati alla questione”.

Per il momento verranno realizzate le nuove dorsali dei servizi interrati e saranno interessate le sole viabilità di via Vecchia di Borgo San Dalmazzo e via Vignolo, con possibili chiusure temporanee e limitate al momento della lavorazione stessa. La ciclopedonale sul lato nord di corso Francia, verrà parzialmente deviata su via Vecchia di Borgo San Dalmazzo.

La realizzazione della rotatoria stradale avverrà nei prossimi mesi, con possibili disagi alla circolazione, che potrà essere regolata da semafori o movieri in base alla necessità del cantiere.



