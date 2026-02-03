 / Volley

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Volley | 03 febbraio 2026, 14:30

Time Out SuperLega: quattordicesima puntata con Sala e Boninfante protagonisti

Il giovane opposto della MA Acqua S.Bernardo Cuneo ed il talentuoso regista della Lube saranno gli ospiti del format televisivo di More News. Analisi e commenti anche dai campi di Piacenza, Modena e Padova

I due opposti di Cuneo: Nathan Feral insieme con Lorenzo sala, stasera in studio

I due opposti di Cuneo: Nathan Feral insieme con Lorenzo sala, stasera in studio

Torna puntuale l’appuntamento con Time Out SuperLega, il format televisivo di More News dedicato al campionato di Serie A1 maschile. Questa sera, martedì 3 febbraio alle 21.00, quattordicesima puntata in diretta dalle home page di TargatoCN, La Voce di Alba, Torinoggi.it e Volleyball.it, oltre che sui canali YouTube delle testate e su DixTv.it.

Dal cuore pulsante degli studi di Cuneo, Cesare Mandrile conduce insieme a Luca Muzzioli da Modena, raccontando i temi caldi della 18ª giornata. In primo piano la trasferta amara della MA Acqua S. Bernardo Cuneo sul campo della blasonata Itas Trentino: focus sull’analisi del match con l’ospite in studio Lorenzo Sala, giovane opposto cuneese di belle speranze.

Spazio alle voci dal campo di Trento con il coach Matteo Battocchio e, per i padroni di casa, le impressioni post-partita di Ramon, Laurenzano e del tecnico Mendez

Luca Muzzioli intervista il talentuoso palleggiatore Mattia Boninfante, artefice del netto successo della sua Cucine Lube Civitanova contro la Rana Verona: sul fronte veneto, parole anche per l’allenatore Fabio Soli e il regista Micah Christensen.

(Lorenzo Sala)

Il quadro della giornata si completa con altri contributi esclusivi: per Piacenza-Cisterna, il coach della Gas Sales Bluenergy Dante Boninfante; da Modena-Milano, il tecnico gialloblù Alberto Giuliani e l’opposto meneghino Reggers; infine, da Padova-Perugia, i due allenatori Jacopo Cuttini (Sonepar) e Angelo Lorenzetti (Sirs Susa Scai Perugia), con una battuta del capitano Simone Giannelli.

Non mancheranno i segmenti clou della serata: gli “Up&Down” di Massimo De Marzi, che fotografa i migliori e i peggiori del turno, e il consueto “Pagellone” semiserio di Luca Muzzioli. Un’ora di volley puro, analisi e passione per tutti gli appassionati.

Appuntamento alle ore 21  in diretta sulle home page di TargatoCN, La Voce di Alba, Torinoggi.it e Volleyball.it, sui canali YouTube delle testate e su DixTv.it

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium