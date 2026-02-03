SPORT INVERNALI / I cuneesi Saracco e Allasina brillano tra Corea e Stati Uniti

Prosegue nel migliore dei modi la trasferta internazionale di alcuni atleti cresciuti agonisticamente nelle società affiliate al Comitato FISI Alpi Occidentali e nelle selezioni regionali dello stesso Comitato.

In Corea del Sud, sulle nevi dell’Alpensia Ski Resort – sede delle gare olimpiche del 2018 – il carabiniere Edoardo Saracco, originario di Limone Piemonte, ha centrato un’altra vittoria nello Slalom del Circuito FEC – Far East Cup (l’equivalente asiatico della Coppa Europa). Saracco ha chiuso con il tempo di 1’35”06, precedendo di 41 centesimi il norvegese Sebastian Hagan (Stabaek Idraetsforening) e di 76 centesimi lo spagnolo Aingeru Garay Fernandez (Club de Esquí Loma Verde).

Grazie ai risultati e ai piazzamenti ottenuti in Corea, l’atleta limonese ha migliorato il proprio punteggio FIS, salendo tra la 50ª e la 60ª posizione mondiale nella classifica di Slalom.

Negli Stati Uniti, sull’impegnativo tracciato di Mount Rose Lake Tahoe, il poliziotto Fabio Allasina, cuneese di Frassino, ha gareggiato nello Slalom FIS Universitario valido per la University of Nevada Invitational FIS Series. Allasina ha chiuso al quarto posto, a 1”22 dal vincitore, il norvegese Johs Braathen Herland (Kongsberg Idrettsforening e University of Utah), che si è imposto con il tempo di 1’37”97.