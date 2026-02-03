Time Out SuperLega: quattordicesima puntata con Sala e Boninfante protagonisti

Torna puntuale l’appuntamento con Time Out SuperLega, il format televisivo di More News dedicato al campionato di Serie A1 maschile. Questa sera, martedì 3 febbraio alle 21.00, quattordicesima puntata in diretta dalle home page di TargatoCN, La Voce di Alba, Torinoggi.it e Volleyball.it, oltre che sui canali YouTube delle testate e su DixTv.it.

Dal cuore pulsante degli studi di Cuneo, Cesare Mandrile conduce insieme a Luca Muzzioli da Modena, raccontando i temi caldi della 18ª giornata. In primo piano la trasferta amara della MA Acqua S. Bernardo Cuneo sul campo della blasonata Itas Trentino: focus sull’analisi del match con l’ospite in studio Lorenzo Sala, giovane opposto cuneese di belle speranze.

Spazio alle voci dal campo di Trento con il coach Matteo Battocchio e, per i padroni di casa, le impressioni post-partita di Ramon, Laurenzano e del tecnico Mendez.

Luca Muzzioli intervista il talentuoso palleggiatore Mattia Boninfante, artefice del netto successo della sua Cucine Lube Civitanova contro la Rana Verona: sul fronte veneto, parole anche per l’allenatore Fabio Soli e il regista Micah Christensen.

(Lorenzo Sala)

Il quadro della giornata si completa con altri contributi esclusivi: per Piacenza-Cisterna, il coach della Gas Sales Bluenergy Dante Boninfante; da Modena-Milano, il tecnico gialloblù Alberto Giuliani e l’opposto meneghino Reggers; infine, da Padova-Perugia, i due allenatori Jacopo Cuttini (Sonepar) e Angelo Lorenzetti (Sirs Susa Scai Perugia), con una battuta del capitano Simone Giannelli.

Non mancheranno i segmenti clou della serata: gli “Up&Down” di Massimo De Marzi, che fotografa i migliori e i peggiori del turno, e il consueto “Pagellone” semiserio di Luca Muzzioli. Un’ora di volley puro, analisi e passione per tutti gli appassionati.

