I Patti Educativi si raccontano: l’istituto Oderda-Perotti di Carrù protagonista al Rondò dei Talenti

Sabato 31 gennaio, al Rondò dei Talenti di Cuneo, l'istituto coprensivo "Oderda Perotti" di Carrù ha preso parte alla giornata conclusiva del percorso dedicato alla stesura dei Patti Educativi di Comunità, un’iniziativa promossa dalla Fondazione CRC per rafforzare la collaborazione tra scuola, famiglie e territorio.

L’evento, intitolato “Comunità in Cammino: Celebrare e Progettare i Patti Educativi”, ha riunito i nove istituti della provincia che, nel corso dell’ultimo anno, hanno lavorato alla costruzione o al consolidamento dei propri Patti Educativi. Un momento corale, pensato per condividere risultati, riflessioni e prospettive future.

A guidare il confronto sono stati Marco Braghero, docente universitario e formatore nei percorsi dedicati ai Patti di Comunità, e Tommaso D’Orlando, ricercatore di Mind4Children, spin-off dell’Università di Padova fondato dalla professoressa Daniela Lucangeli. Attraverso il loro contributo, la mattinata si è trasformata in un laboratorio di idee, in cui ogni scuola ha potuto raccontare il proprio cammino e ascoltare le esperienze degli altri istituti.

Nel corso dell’incontro è stato presentato anche l’invito ufficiale della Fondazione CRC all’evento provinciale del 2026, che mira a consolidare ulteriormente la rete dei Patti Educativi. L’obiettivo è quello di celebrare i risultati già raggiunti, sostenere i percorsi in via di definizione e ispirare chi sta muovendo i primi passi verso questa alleanza educativa.

La dirigente scolastica Loredana Montemurro ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto dal proprio istituto, sottolineando il valore della partecipazione attiva e della sinergia tra i diversi attori coinvolti.

Ha voluto ringraziare tutti i rappresentanti dell’IC Oderda-Perotti presenti all’evento: Matteo, il più giovane portavoce degli studenti, l’associazione Boom, il vicesindaco di Rocca de’ Baldi e i genitori e le docenti che hanno contribuito con impegno e visione alla costruzione del Patto Educativo.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Silvana e Lorenza, che per prime hanno intuito le potenzialità di questa iniziativa e hanno saputo trasformare un’idea in un percorso concreto e condiviso.