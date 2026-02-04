Le associazioni ambientaliste incontrano i Carabinieri Forestali per discutere delle criticità ambientali

Le Associazioni ambientaliste Pro Natura Cuneo, Legambiente Cuneo e Lipu Cuneo hanno incontrato, martedì 3 febbraio, il responsabile del Comando dei Carabinieri Forestali di Cuneo, il tenente colonnello Luca Stella, per sottoporre all'attenzione dell'Arma una serie di criticità ambientali che interessano la Provincia.

Le associazioni hanno innanzitutto denunciato le condizioni precarie dei fiumi e dei torrenti cuneesi, dove scorre sempre meno acqua a causa del mancato rispetto del deflusso ecologico previsto dalla legge dello Stato. A questo si aggiungono problemi di inquinamento e cattiva gestione, tra cui le semine artificiali di pesci non autoctoni che minacciano le specie locali. L'Arma ha confermato di essere consapevole delle problematiche e di vigilare sull'applicazione delle normative, pur riconoscendo le difficoltà nel cogliere i trasgressori data la vastità territoriale.

Le associazioni hanno evidenziato come la quasi totalità degli escursionisti che utilizzano motoslitte nell'area del Colle della Maddalena provengono dalla Francia, dove la legislazione è più rigida con sanzioni di carattere penale. Il tenente colonnello Stella ha assicurato un'intensificazione dei controlli, ricordando i recenti sequestri di mezzi effettuati in area Garessio. Le organizzazioni sottolineano come il danno principale riguardi la fauna selvatica, già stressata dalle condizioni invernali e spaventata dal rumore dei motori.

Le associazioni hanno segnalato le frequenti violazioni della normativa che vieta gli abbruciamenti di residui vegetali dal 15 settembre al 15 aprile. Pur riconoscendo l'attività sanzionatoria dell'Arma, le organizzazioni promuovono metodi alternativi come la trinciatura e il compostaggio, che evitano emissioni inquinanti e restituiscono le sostanze organiche al terreno.

Le associazioni e i Carabinieri Forestali hanno raggiunto piena sintonia sulla necessità di potenziare l'azione educativa verso il rispetto delle norme ambientali. Convergenza anche sui controlli alle attività estrattive, in particolare riguardo alle prescrizioni e al recupero ambientale dei siti al termine dell'attività.