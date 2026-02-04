Truffe via mail: attenzione a chi chiede di verificare la tessera sanitaria

Un lettore ci ha scritto per evidenziare di essere stato vittima di un tentativo di truffa via mail, con la richiesta di verifica dei dati della tessera sanitaria.

Dopo un controllo, ha trovato un avviso del Ministero proprio relativo a queste mail che altro non sono che un tentativo di carpire informazioni sensibili.

Ed è per evitare che qualcuno possa invece cadere nella truffa che ci chiede di condividere quanto ci ha evidenziato, perché le truffe sono congegnate sempre meglio ed è purtroppo facile farsi ingannare.

Ricordiamo che spesso il mittente, come in questo caso, utilizza un indirizzo con caratteri e segni che dovrebbero subito mettere in allarme.