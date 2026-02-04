Blendi e Robert: sui giornali albanesi i nomi dei due ragazzi morti a Savigliano

Da sinistra Blendi e Robert

Blendi Syla e Robert Daçi. Avevano 20 e 21 anni.

Come riportato da numerose testate e agenzie albanesi, sono questi i nomi delle vittime del tragico schianto avvenuto sulla provinciale tra Costigliole Saluzzo e Savigliano, in Regione Gorra, lo scorso 29 gennaio.

Non sono note le generalità del terzo giovane, alla guida della Jeep Avanger presa a noleggio (non aveva targa albanese come precedentemente scritto), andata completamente distrutta nello schianto.

Come abbiamo evidenziato, da parte della Polizia Locale dell’Unione Terre della Pianura, intervenuta quel giorno per i rilievi e le operazioni necessarie a stabilire le responsabilità, non sono stati forniti dettagli circa l'identità dei due ragazzi deceduti, albanesi, in possesso di documenti albanesi e non residenti in Italia.

Sono in corso le indagini, coordinate dalla Procura di Cuneo, per capire le ragioni della loro presenza sul territorio nazionale e in particolare nel Saviglianese.

La notizia, subito circolata in Albania, ha suscitato profonda commozione tra familiari e amici dei due giovani.

Sui social network, un parente di Blendi Syla ha espresso il proprio dolore per la tragica scomparsa del giovane, annunciando che la data e l’orario dei funerali non sono ancora stati stabiliti, in attesa del rimpatrio della salma.

Rimpatrio che avverrà probabilmente solo dopo l'autopsia disposta sui corpi dei due ragazzi.