 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 04 febbraio 2026, 18:00

Blendi e Robert: sui giornali albanesi i nomi dei due ragazzi morti a Savigliano

Le autorità locali continuano a mantenere il riserbo. Non nota l'identità del ferito

Da sinistra Blendi e Robert

Da sinistra Blendi e Robert

Blendi Syla e Robert Daçi. Avevano 20 e 21 anni. 

Come riportato da numerose testate e agenzie albanesi, sono questi i nomi delle vittime del tragico schianto avvenuto sulla provinciale tra Costigliole Saluzzo e Savigliano, in Regione Gorra, lo scorso 29 gennaio. 

Non sono note le generalità del terzo giovane, alla guida della Jeep Avanger presa a noleggio (non aveva targa albanese come precedentemente scritto), andata completamente distrutta nello schianto. 

Come abbiamo evidenziato, da parte della Polizia Locale dell’Unione Terre della Pianura, intervenuta quel giorno per i rilievi e le operazioni necessarie a stabilire le responsabilità, non sono stati forniti dettagli circa l'identità dei due ragazzi deceduti, albanesi, in possesso di documenti albanesi e non residenti in Italia.

Sono in corso le indagini, coordinate dalla Procura di Cuneo, per capire le ragioni della loro presenza sul territorio nazionale e in particolare nel Saviglianese. 

La notizia, subito circolata in Albania, ha suscitato profonda commozione tra familiari e amici dei due giovani. 

Sui social network, un parente di Blendi Syla ha espresso il proprio dolore per la tragica scomparsa del giovane, annunciando che la data e l’orario dei funerali non sono ancora stati stabiliti, in attesa del rimpatrio della salma.

Rimpatrio che avverrà probabilmente solo dopo l'autopsia disposta sui corpi dei due ragazzi. 

Barbara Simonelli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium