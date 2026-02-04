Bra, controlli alla stazione ferroviaria: identificate 115 persone, multata un’attività di giochi leciti

Prosegue l’attività della Polizia di Stato della Questura di Cuneo nei servizi di prevenzione e del controllo del territorio nelle aree adiacenti le stazioni ferroviarie, su disposizione del Questore della Provincia.

Nella giornata dello scorso 28 gennaio equipaggi della Questura, unitamente al personale della Polizia Ferroviaria di Fossano e con l’ausilio della Polizia Locale di Bra, hanno svolto nella città di Bra un controllo straordinario del territorio finalizzato al contrasto dei reati predatori, dei reati in materia di stupefacenti e della microcriminalità.

Nel corso dell’attività, venivano svolti controlli sulle persone anche all’interno degli esercizi commerciali nei pressi della stazione ferroviaria, che hanno permesso di identificare, complessivamente, 115 persone, delle quali 37 cittadini extracomunitari.

Inoltre, a seguito del controllo svolto all’interno di un’attività di giochi leciti, il titolare è stato multato per la violazione della normativa sulla sorvegliabilità (vetri oscurati), nonché per l’assenza della preposta autorizzazione per la somministrazione di alimenti.

La Polizia di Stato della Questura di Cuneo proseguirà i controlli straordinari presso tutte le aree ferroviarie della provincia.