 / Curiosità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Curiosità | 04 febbraio 2026, 17:29

A Boves torna il corso gratuito di pesca e ambiente per ragazzi

Le lezioni si svolgeranno ogni mercoledì alle ore 17.00, dal 25 febbraio al 25 marzo presso il Lago di Giurdan

A Boves torna il corso gratuito di pesca e ambiente per ragazzi

Imparare a pescare rispettando la natura: è questo l’obiettivo del nuovo corso gratuito organizzato dall’A.S.D. Lago di Giurdan e dalla F.I.P.S.A.S. Cuneo, dedicato ai giovani pescatori dai 6 ai 14 anni.

Il percorso didattico, guidato dagli istruttori federali Valerio Bertaina e Bernardino Dalmasso, non è solo un avviamento allo sport. 

Si tratta di un vero e proprio viaggio nell'ecologia locale: i ragazzi impareranno a riconoscere le specie ittiche, studieranno le tecniche di lancio e parteciperanno a una visita guidata presso l’incubatoio di valle di Cussanio, per comprendere come viene tutelata la fauna dei nostri fiumi.

I dettagli del corso:
Le lezioni si svolgeranno ogni mercoledì alle ore 17.00, dal 25 febbraio al 25 marzo presso il Lago di Giurdan (via Guardia alla Frontiera, 1 - Boves). La giornata conclusiva si terrà sabato 11 aprile con una grande prova pratica in lago e la consegna degli attestati.
Grazie alla collaborazione con la FIPSAS, tutti gli iscritti riceveranno gratuitamente la tessera della federazione, valida per esercitare la pesca nei tratti convenzionati.

I posti sono limitati. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare:
* Cristiano Martini: 345 8002150
* Sergio Cavallo: 340 9411203

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium