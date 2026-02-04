A Boves torna il corso gratuito di pesca e ambiente per ragazzi

Imparare a pescare rispettando la natura: è questo l’obiettivo del nuovo corso gratuito organizzato dall’A.S.D. Lago di Giurdan e dalla F.I.P.S.A.S. Cuneo, dedicato ai giovani pescatori dai 6 ai 14 anni.

Il percorso didattico, guidato dagli istruttori federali Valerio Bertaina e Bernardino Dalmasso, non è solo un avviamento allo sport.

Si tratta di un vero e proprio viaggio nell'ecologia locale: i ragazzi impareranno a riconoscere le specie ittiche, studieranno le tecniche di lancio e parteciperanno a una visita guidata presso l’incubatoio di valle di Cussanio, per comprendere come viene tutelata la fauna dei nostri fiumi.

I dettagli del corso:

Le lezioni si svolgeranno ogni mercoledì alle ore 17.00, dal 25 febbraio al 25 marzo presso il Lago di Giurdan (via Guardia alla Frontiera, 1 - Boves). La giornata conclusiva si terrà sabato 11 aprile con una grande prova pratica in lago e la consegna degli attestati.

Grazie alla collaborazione con la FIPSAS, tutti gli iscritti riceveranno gratuitamente la tessera della federazione, valida per esercitare la pesca nei tratti convenzionati.

I posti sono limitati. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare:

* Cristiano Martini: 345 8002150

* Sergio Cavallo: 340 9411203