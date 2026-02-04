A Cuneo "Il giro del mondo in 4 whisky"

Whisky Club Italia sbarca per la prima volta a Cuneo per introdurre nella sede di ASCOM il distillato più famoso e complesso al mondo, il whisky, delineando le principali caratteristiche e le differenze tra Scotch, Irish e American Whisky.
Carlo Cotti guiderà i partecipanti alla degustazione di 2 whisky scozzesi, 1 whiskey irlandese e 1 whiskey americano che sapranno sorprendere i partecipanti e permettere di capire e distinguere le caratteristiche e peculiarità distintive dei diversi stili di produzione del whisky.
Il giro del mondo in 4 whisky
Introduzione alla conoscenza e degustazione del Whisky
Relatore: Carlo Cotti
Data e ora: lunedì 9 febbraio 2026, ore 21
Indirizzo: ASCOMFORMA via Avogadro, 32 – Cuneo
In degustazione:
1. Inchgover 8 yo (Provenance – Douglas Laing)
2. Redbreast 12 yo
3. Nelson’s Green Brier Tennessee Whiskey
4. J.G. Thompson Smoky batch 3
Costo degustazione: 40 €
PRENOTAZIONI: ASCOM +39 377 0804976
INFO CALL: Carlo +39 347 5094558
Posti limitati, obbligo di prenotazione