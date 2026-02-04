 / Eventi

Eventi | 04 febbraio 2026, 07:03

A Castelletto di Busca riprendono le serate informative al Circolo Acli

In programma mercoledì 11 febbraio alle 20.30 un appuntamento con il notaio Lara Gili per parlare di testamento e successione

Dopo la serata di novembre con Franco Chittolina sull'Unione Europea riprendono le Serate informative al Circolo Acli La Leja di Castelletto Busca 

Il programma prevede: mercoledì 11 febbraio 2026 alle 20.30, "Testamento e successione. Proviamo a capire meglio". Ne parliamo con il notaio Lara Gili

Lunedì 2 marzo 2026 alle 20.30, "Cosa succede se ho un incidente stradale? E se risulto positivo all'alcool test? Quali sono le nuove norme del codice stradale?". Ne parliamo con la Polizia Stradale

Mercoledì 25 marzo 2026 alle 20.30, "Ma cos'è l'AI?, Quali sono i rischi e i vantaggi dell'intelligenza artificiale?". Ne parliamo con Silvio Giubergia  dello studio Zerouno Software  di Cuneo.


 

