A Castelletto di Busca riprendono le serate informative al Circolo Acli

Dopo la serata di novembre con Franco Chittolina sull'Unione Europea riprendono le Serate informative al Circolo Acli La Leja di Castelletto Busca

Il programma prevede: mercoledì 11 febbraio 2026 alle 20.30, "Testamento e successione. Proviamo a capire meglio". Ne parliamo con il notaio Lara Gili

Lunedì 2 marzo 2026 alle 20.30, "Cosa succede se ho un incidente stradale? E se risulto positivo all'alcool test? Quali sono le nuove norme del codice stradale?". Ne parliamo con la Polizia Stradale

Mercoledì 25 marzo 2026 alle 20.30, "Ma cos'è l'AI?, Quali sono i rischi e i vantaggi dell'intelligenza artificiale?". Ne parliamo con Silvio Giubergia dello studio Zerouno Software di Cuneo.



