Alba, una lectio magistralis di Tomaso Montanari per riflettere su arte di strada e patrimonio culturale

La Fondazione Ferrero propone sabato 14 febbraio alle 17.30 presso l'Auditorium di Strada di mezzo 44 ad Alba una lectio magistralis di Tomaso Montanari intitolata "Le parole dei profeti sono scritte sui muri della metro". Arte di strada e strada dell'arte. L'appuntamento, il cui titolo cita una celebre strofa di "The Sound of Silence", canzone scritta e musicata da Paul Simon nel 1964, rappresenta un'occasione per riflettere sul significato profondo dell'arte urbana e sulla sua relazione con il patrimonio culturale contemporaneo.

La conferenza sarà introdotta da Arturo Galansino, direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze, storico dell'arte e curatore di mostre, membro del comitato scientifico della Fondazione Ferrero.

Tomaso Montanari, nato a Firenze nel 1971, è normalista e professore ordinario di Storia dell'arte moderna presso l'Università per Stranieri di Siena, della quale ricopre l'incarico di Rettore. Oltre ai suoi ruoli accademici — è presidente onorario dell'Istituto per gli studi Filosofici di Napoli, socio corrispondente dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti e accademico di San Luca — Montanari è noto per il suo impegno nella difesa del patrimonio culturale italiano. Ha vinto il Premio Giorgio Bassani di Italia Nostra per il giornalismo in difesa del patrimonio culturale e ha ricevuto dal Presidente della Repubblica l'onorificenza di Commendatore "per il suo impegno a difesa del nostro patrimonio". Collabora regolarmente con il "Fatto Quotidiano", "Venerdì" di Repubblica, "Altreconomia" e "Fuori binario". Il suo ultimo libro è "Libera università" pubblicato da Einaudi nel 2025.

Informazioni e prenotazioni

Per assistere alla serata è necessario prenotare collegandosi a https://tomaso-montanari.eventbrite.it . In caso di disdetta, si chiede gentilmente di inviare una e-mail a info@fondazioneferrero.it per permettere ad altri di partecipare. La conferenza sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della Fondazione e sul canale di streaming del sito www.fondazioneferrero.it .