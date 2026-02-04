 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 04 febbraio 2026, 11:35

Bra, al museo Palazzo Traversa laboratorio di Carnevale ispirato ai grandi pittori

Martedì 17 febbraio "Maschere d'artista" per bambini dai 6 ai 12 anni. Dalle 8.30 alle 12, prenotazione obbligatoria alla mail traversa@comune.bra.cn.it

Bra, al museo Palazzo Traversa laboratorio di Carnevale ispirato ai grandi pittori

Martedì 17 febbraio dalle 8.30 alle 12, il Museo di Palazzo Traversa di Bra propone un coloratissimo laboratorio di Carnevale dal titolo “Maschere d’artista”. Si realizzeranno maschere creative ispirate ai dipinti di grandi artisti come Mirò, Mondrian, Van Gogh, Baj e altri ancora, sperimentando tecniche miste e dando libero spazio alla fantasia. Un’esperienza divertente tra arte, gioco e creatività.

Potranno partecipare i bambini dai 6 (scolarizzati) ai 12 anni su prenotazione obbligatoria alla mail traversa@comune.bra.cn.it. Costo 5 euro a bambino.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium