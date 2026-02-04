Burattinarte d'Inverno, domenica a Gallo Grinzane arriva il Pulcinella moderno di Marcello Ricci

Una delle più famose maschere della Commedia dell’Arte sarà la protagonista del terzo appuntamento di Burattinarte d’Inverno 2026.

Domenica 15 febbraio alle ore 16:30, nel Salone parrocchiale di Gallo Grinzane (piazza della Chiesa 12) andrà in scena, infatti, Un po’ di Pulcinella, spettacolo di burattini e teatro d’attore con Marcello Ricci e la compagnia Il Teatro del Secchio (Milano).

L’appuntamento, inserito nella rassegna tematica “Gioppino & i suoi fratelli”, rende omaggio alla grande tradizione napoletana delle guarattelle, ma lo fa con uno stile originale, energico e coinvolgente, capace di parlare al pubblico di oggi e ai bambini con un linguaggio immediato e brillante.

«Marcello Ricci è un interprete con una grande energia, sia dentro che fuori la baracca – spiegano i direttori artistici Claudio Giri e Consuelo Conterno –. Non presenta la guarattella tradizionale, ma un Pulcinella moderno, attento al presente e al contesto in cui si esibisce. Il suo lavoro unisce le tecniche classiche del teatro di figura a quelle del teatro di strada, con una forte capacità di coinvolgimento del pubblico e un ritmo narrativo travolgente.»

Lo spettacolo racconta con leggerezza e poesia il goffo tentativo di Pulcinella di fare una serenata alla sua amata Teresina. Ma il suo canto stonato, anziché incantare la ragazza, richiama un feroce cane e una serie di personaggi buffi e surreali, dando vita a una girandola di equivoci e colpi di scena. Un piccolo grande classico del teatro di figura, che mescola situazioni grottesche e comicità visiva, con riferimenti simbolici e archetipi che parlano direttamente all’inconscio dello spettatore.

***

IL CALENDARIO PROSEGUE CON:

1 marzo – Corneliano d’Alba: Alla Fiera dei Racconti, con Sasa Guadalupe, Claudio & Consuelo - spettacolo e attività dalle 15.30 alle 18.30

15 marzo – Novello: Gioppino a Venezia in cerca di fortuna – Baraca & Boratì (Bergamo)

22 marzo – Murazzano: Il Cane Infernale – Teatro Medico Ipnotico (Parma)

29 marzo – Guarene: Fragile – Valentina Vecchio (Bari)

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 16:30 e sono a ingresso libero.