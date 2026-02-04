 / Eventi

Eventi | 04 febbraio 2026, 11:59

Burattinarte d'Inverno, domenica a Gallo Grinzane arriva il Pulcinella moderno di Marcello Ricci

Alle 16.30 nel salone parrocchiale lo spettacolo del Teatro del Secchio che unisce guarattelle napoletane e teatro di strada. Terzo appuntamento della rassegna "Gioppino & i suoi fratelli"

Una delle più famose maschere della Commedia dell’Arte sarà la protagonista del terzo appuntamento di Burattinarte d’Inverno 2026.

 

Domenica 15 febbraio alle ore 16:30, nel Salone parrocchiale di Gallo Grinzane (piazza della Chiesa 12) andrà in scena, infatti, Un po’ di Pulcinella, spettacolo di burattini e teatro d’attore con Marcello Ricci e la compagnia Il Teatro del Secchio (Milano).

L’appuntamento, inserito nella rassegna tematica “Gioppino & i suoi fratelli”, rende omaggio alla grande tradizione napoletana delle guarattelle, ma lo fa con uno stile originale, energico e coinvolgente, capace di parlare al pubblico di oggi e ai bambini con un linguaggio immediato e brillante.

«Marcello Ricci è un interprete con una grande energia, sia dentro che fuori la baracca – spiegano i direttori artistici Claudio Giri e Consuelo Conterno –. Non presenta la guarattella tradizionale, ma un Pulcinella moderno, attento al presente e al contesto in cui si esibisce. Il suo lavoro unisce le tecniche classiche del teatro di figura a quelle del teatro di strada, con una forte capacità di coinvolgimento del pubblico e un ritmo narrativo travolgente.»

Lo spettacolo racconta con leggerezza e poesia il goffo tentativo di Pulcinella di fare una serenata alla sua amata Teresina. Ma il suo canto stonato, anziché incantare la ragazza, richiama un feroce cane e una serie di personaggi buffi e surreali, dando vita a una girandola di equivoci e colpi di scena. Un piccolo grande classico del teatro di figura, che mescola situazioni grottesche e comicità visiva, con riferimenti simbolici e archetipi che parlano direttamente all’inconscio dello spettatore.

***

IL CALENDARIO PROSEGUE CON:

1 marzo – Corneliano d’Alba: Alla Fiera dei Racconti, con Sasa Guadalupe, Claudio & Consuelo - spettacolo e attività dalle 15.30 alle 18.30

15 marzo – Novello: Gioppino a Venezia in cerca di fortuna – Baraca & Boratì (Bergamo)

22 marzo – Murazzano: Il Cane Infernale – Teatro Medico Ipnotico (Parma)

29 marzo – Guarene: Fragile – Valentina Vecchio (Bari)

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 16:30 e sono a ingresso libero.

