 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 04 febbraio 2026, 07:23

In arrivo a Cuneo “Orizzonti Verticali”, quattro appuntamenti al cinema dedicati alla montagna

Progetto che unisce il Cinema Teatro Don Bosco ed il Cinema Lanteri. La prima serata domani, 5 febbraio, alle ore 20 al Don Bosco con “Montagna in scena”, un festival nato a Parigi nel 2013

In arrivo a Cuneo “Orizzonti Verticali”, quattro appuntamenti al cinema dedicati alla montagna

Il Cinema Teatro Don Bosco di Cuneo è lieta di presentare “Orizzonti Verticali - Cinema ed immaginari della montagna”, quattro imperdibili appuntamenti realizzati in collaborazione con il Cinema Lanteri ed interamente dedicati alla montagna.

Prima serata domani, 5 febbraio, alle ore 20 presso il Cinema Teatro Don Bosco. Ad aprire la rassegna sarà “Montagna in scena”, un festival nato a Parigi nel 2013, espanso dapprima in altre città francesi e negli anni successivi anche nei paesi europei francofoni ed anglofoni, nonché in Scandinavia, Germania e Italia.

UN BELLISSIMO PROGETTO CHE UNISCE DUE CINEMA

“Orizzonti Verticali - Cinema ed immaginari della montagna” è ora realtà. Si tratta di film e documentari, ma soprattutto storie di radici, attaccamento, imprese e spirito, da Monterosso Grana all’Himalaya, dalla Norvegia alla Valle Maira: a febbraio i primi tre appuntamenti al Cinema Teatro Don Bosco, a marzo gli ultimi due appuntamenti al Cinema Lanteri.

Gli appuntamenti porteranno sul grande schermo la meraviglia, la poesia e la potenza della montagna.

Beatrice Condorelli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium