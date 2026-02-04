Saluzzo, The mask of love: carnevale Shakesperiano tra i gioielli del centro storico

Il Carnevale sbarca a Saluzzo attraverso una chiave di lettura inedita e curiosa. "The mask of love" è l'ultima produzione del Monastero della Stella, che promette di ricreare in due gioielli del centro cittadino uno spettacolo multi-performativo di sicuro impatto. Mentre sono andati esauriti, a poche ore dalla comunicazione social, i posti per la prima data in cartellone, venerdì 13 febbraio, verranno aperte venerdì 6 febbraio sul sito del Monastero delle Stella le prenotazioni (gratuite) per la replica serale di sabato 14 febbraio, per cui è prevista una quota di 50 posti (sui 100 previsti in sala) riservata agli studenti delle scuole saluzzesi (sono stati coinvolti gli istituti superiori).

La messa in scena itinerante si presenta come una suggestiva immersione nei colori del Carnevale, i cui principali temi saranno declinati attraverso il teatro, la musica e la danza. Si parte con l'ouverture teatrale alle 20,30 dalla Confraternita della Croce Nera (piazzetta San Nicola 5, ritrovo dei partecipanti), per poi immergersi nella seconda parte della serata nella suggestiva location del Monastero della Stella.

Vista la concomitanza della festa con San Valentino, "The mask of love" (la maschera dell'amore) si propone come viaggio nelle varie sfaccettature del sentimento amoroso raccontato da Shakespeare e declinato attraverso il decoro personalizzato di una maschera, drink e assaggi golosi e una performance di ballo. Con una "coda" musicale anni '80, da cantare e da ballare, per vivere in pienezza lo spirito leggero e appassionato di Amore e Carnevale, in questa singolare fusione, che porterà il pubblico anche a riflettere sul senso della vita.