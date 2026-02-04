Pollenzo, cena solidale all'UNISG raccoglie fondi per studenti internazionali: cinque osterie braidesi unite per le borse di studio

Si è svolta ieri sera, martedì 3 febbraio, presso le Tavole Accademiche dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo la cena solidale organizzata dalla Comunità Laudato Si' di Bra. L'evento, che ha registrato il tutto esaurito, ha visto la partecipazione di cinque note osterie del territorio braidese e di due prestigiose cantine delle Langhe.

L'iniziativa ha coinvolto i ristoranti Antiche Sere, 'l Bunet, Boccondivino, Baccicin dü Carü, che insieme alle Tavole Accademiche hanno proposto un menu rappresentativo dell'eccellenza gastronomica locale. I vini sono stati forniti dalle cantine Malvirà e La Spinetta.

Il ricavato della serata è stato interamente devoluto al finanziamento di borse di studio destinate a studenti internazionali dell'UNISG. L'evento si inserisce nel solco dei principi dell'enciclica Laudato Si' di Papa Francesco, che sottolinea il legame tra ecologia e giustizia sociale.

Secondo gli organizzatori, l'iniziativa rappresenta un esempio concreto di come l'alta gastronomia possa diventare strumento di inclusione sociale e di accesso alla formazione universitaria. La collaborazione tra la Comunità Laudato Si' e l'Università di Pollenzo nasce da una visione condivisa che unisce qualità enogastronomica e responsabilità sociale.

La partecipazione numerosa ha confermato l'interesse del territorio per iniziative che coniugano eccellenza culinaria e solidarietà, dimostrando come il settore della ristorazione possa contribuire attivamente a progetti educativi e di inclusione sociale.