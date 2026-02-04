Atletica Fossano '75 oro, argento e bronzo: i master della marcia in evidenza ai campionati italiani di società

Ad Acquaviva delle Fonti (Bari) si è svolta la 1ª prova nazionale del CDS master di marcia.

L' Atletica Fossano '75 era presente con quattro atleti (due donne e due uomini) che hanno ben figurato nelle rispettive categorie.

Nella Senior Femminile 65 (ossia di età compresa tra 65 e 69 anni) primo gradino del podio, oro e conferma per la campionessa italiana di categoria Ivana Roggero che sui 10 km di marcia su strada ha coperto la distanza in 1h08'09" seguita dalla compagna di squadra Giuseppina Comba, argento in 1h08'28".

Nella categoria Senior Maschile 70 (ossia di età compresa tra i 70 e 74 anni), terzo gradino del podio e medaglia di bronzo per Paolo Diego Fissore che sulla stessa distanza ha marciato in 1h05'29". Buon quarto posto per Gian Maria Gerbaldo in 1h07'22" a conferma della validità del programma di allenamenti somministrato al gruppo dal coach Sergio Ansaldi.

La gara si è disputata in condizioni meteo avverse, al limite della praticabilità del percorso che per alcuni tratti è stato anche interessato da allagamenti, raffiche di vento oltre i 60 km/h e pioggia battente, mettendo in difficolta organizzatori ed atleti. Per questo motivo i risultati conseguiti sono stati considerati più che soddisfacenti.

Prossimo obiettivo dell'affiatato gruppo master la 20 km dei prossimi Campionati Europei "no stadia" (ossia su strada) che quest'anno si svolgeranno in Italia a Catania dal 30 aprile al 3 maggio.

L'allenatore dei marciatori fossanesi Sergio Ansaldi, nel dirsi particolarmente soddisfatto del risultato collettivo, ha reso noto di aver convocato un raduno societario di marcia che si svolgerà sabato 7 febbraio nell'impianto fossanese dalle ore 15 alle 17. In questa occasione oltre ad un ripasso della tecnica di marcia per i più esperti il programma prevede un momento introduttivo alla specialità al quale hanno aderito alcuni "camminatori" interessati. Trattandosi di una attività a porte aperte se vi fossero altri interessati essi potranno presentarsi direttamente al campo al campo nello stesso orario.

Per info Sergio Ansaldi 340 931 4226