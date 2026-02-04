ATLETICA / Pietro Riva torna in gara e si impone nella 52ª Corrida di San Geminiano

La 52ª edizione della Corrida di San Geminiano, classica gara sulle strade di Modena ha visto, nella classifica maschile, il successo dell'albese Pietro Riva, argento europeo a Roma 2024 nella mezza maratona, al rientro dopo quasi un anno di assenza.
Il portacolori delle Fiamme Oro ha chiuso in 38:25 sui 13,350 chilometri, miglior crono tra le edizioni post-pandemia, rompendo il ghiaccio in vista dei prossimi impegni, a cominciare dalla mezza maratona del 22 febbraio a Napoli.
La sua ultima uscita agonistica risaliva allo scorso marzo con il personale di 27:49 nei 10 km di Lille, prima della rinuncia agli Europei su strada e dell’intervento di maggio al piede sinistro. Una progressione che non lascia scampo agli avversari.