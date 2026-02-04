 / Sport

Sport | 04 febbraio 2026, 09:58

ATLETICA / Pietro Riva torna in gara e si impone nella 52ª Corrida di San Geminiano

Successo dell'albese, al rientro dopo quasi un anno di assenza

(foto fidal/grana)

La 52ª edizione della Corrida di San Geminiano, classica gara sulle strade di Modena ha visto, nella classifica maschile, il successo dell'albese Pietro Riva, argento europeo a Roma 2024 nella mezza maratona, al rientro dopo quasi un anno di assenza. 

Il portacolori delle Fiamme Oro ha chiuso in 38:25 sui 13,350 chilometri, miglior crono tra le edizioni post-pandemia, rompendo il ghiaccio in vista dei prossimi impegni, a cominciare dalla mezza maratona del 22 febbraio a Napoli. 

La sua ultima uscita agonistica risaliva allo scorso marzo con il personale di 27:49 nei 10 km di Lille, prima della rinuncia agli Europei su strada e dell’intervento di maggio al piede sinistro. Una progressione che non lascia scampo agli avversari. 

fidal.it

