CALCIO / La Coppa Italia Eccellenza va all’Alessandria, Cuneo battuto in finale per 3-1

La Coppa Italia Eccellenza va all’US Alessandria 1912 che, nella finale regionale, ha battuto per 3-1 l’AC Cuneo 1905. Non è dunque riuscita l’impresa ai biancorossi che hanno comunque venduto cara la pelle, riaprendo i giochi sul 2-0.

A decidere la sfida dello stadio “Silvio Piola” di Vercelli sono state le reti di Diop (29’), Cargiolli (45’+1) e Morganti (67’). Il gol cuneese del momentaneo 2-1 è stato segnato su rigore da Federico Nacci (47’).

Per i “Grigi” si tratta della seconda Coppa Italia dopo quella del 1973 (Serie D), per loro anche una finale “assoluta” nel 1936 e la storica semifinale del 2016 in cui gli alessandrini dovettero cedere solamente al Milan di Balotelli.

Le “Aquile” dovranno ora concentrarsi sulla corsa ai play-off in campionato.

LA CRONACA:

Fischio d’inizio alle ore 20:32 allo stadio “Silvio Piola” di Vercelli. Cuneo, in maglia e pantaloncini blu, schierato con il consueto 4-3-1-2, mentre l’Alessandria, in divisa rossa, si schiera con il classico 3-5-2.

Inno italiano e fischio d’inizio. Davanti a una bella cornice di pubblico (circa 1500 spettatori) l’avvio di match è molto equilibrato. Nei primi dieci minuti le due formazioni si studiano; al 15’ arriva il primo sussulto alessandrino con il giovane Vanegas. I grigi ci riprovano poco più tardi con Pellegrini ma il pallone viene deviato in angolo. Al 29’ l’Alessandria sblocca la partita: serie di rimpalli in area e, come di consueto, spunta Diop che con una zampata di destro segna l’1-0 (assist di Cargiolli). Il tifo dei numerosi supporter grigi accorsi a Vercelli sale e il Cuneo sembra subire il colpo: al 37’ Diop va vicino alla doppietta personale con un’ottima spizzata di testa, da corner, che esce di poco alla sinistra di Cavalieri. Il direttore di gara assegna un minuto di recupero e dopo pochi secondi Morganti butta in mezzo una palla filtrante e, dopo una serie di rimpalli fortunati, Cargiolli si trova a deviare la sfera sulla linea di porta e segna così il 2-0 (45’+1). L’arbitro fa riprendere il gioco ma fischia immediatamente la fine del primo tempo. Le due compagini vanno negli spogliatoi sul 2-0, risultato forse stretto ai cuneesi per quanto si è visto in campo.

Passa meno di un minuto dall’inizio della ripresa e arriva l’episodio che cambia il match: punizione dalla trequarti battuta da Nacci, sponda di Regolanti, conclusione al volo di Scotto e l’arbitro assegna il rigore per un presunto tocco di mano. I mandrogni neanche protestano, sul dischetto si presenta Federico Nacci che con un preciso mancino spiazza il portiere avversario per il 2-1 (47’). Il Cuneo ci crede e al 49’ Caristo ha la palla per pareggiare ma Menino si oppone con bravure. Sul successivo angolo Nacci prova il gol olimpico ma l’estremo difensore nega ancora. Al 57’ i grigi si fanno rivedere con Pellegrini (destro rasoterra bloccato da Cavalieri), occasione a cui risponde immediatamente Regolanti, ben lanciato da Caristo. Passa poco e Cavalieri compie un mezzo miracolo su Diop. Al 60’ un tiro-cross di Rizzo trova impreparato il portiere alessandrino che riesce comunque a deviare in calcio d’angolo. Al 67’ l’Alessandria rimette le cose apposto: la punizione di Cirio sbatte sulla barriera, idem la ribattuta di Tos e allora arriva Morganti che, con la terza conclusione ravvicinata, insacca la rete dal limite dell’area, è 3-1. L’incontro scende ora di ritmo. I biancorossi provano a riaprirla al 79’ con Gyimah che, lanciato in porta, viene atterrato dall’ultimo uomo Nani (per lui solo ammonizione). All’83’ Scotto tenta la spizzata di testa da angolo, esce di poco. Mister Alberto Merlo concede una meritatissima standing ovation a Diop, autore questa sera della 22^ marcatura stagionale. L’arbitro assegna quattro minuti di recupero. Non succede più nulla e quindi la finale termina 3-1 in favore dell’Alessandria che, dieci anni dopo la storica semifinale contro il Milan, chiude un difficile ciclo.

TABELLINO:

ALESSANDRIA – CUNEO 3-1

Alessandria (3-5-2): Menino, Morganti (90’+4 Cociobanu), Tos, Nicco, Diop (87’ Piana), Pellegrini, Cargiolli (70’ Ventre), Cirio, Vanegas, Camara, Nani (84’ Cesaretti). A disposizione: Colla, Laureana, Straneo, Boveri, Costanzo. Allenatore: Alberto Merlo

Cuneo (4-3-1-2): Cavalieri, Bernardi (46’ Orlando), Scotto, Giraudo, Rizzo, Angeli (76’ Rastrelli), Nacci (81’ Magnaldi), Galfrè (69’ Benso), Ghibaudo (46’ Gyimah), Caristo, Regolanti. A disposizione: Aime, Bianco, Sadrija, Tall. Allenatore: Danilo Bianco

Gol: Diop 29’ (A), Cargiolli 45’+1 (A), Nacci 47’ rig. (C), Morganti 67’ (A)

Ammoniti: Vanegas (A), Cirio (A), Galfrè (C), Nani (A)

Espulsi: nessuno

Arbitro: Julian Ignacio Mollea di Torino, coadiuvato dagli assistenti Fady Hosni di Torino e Francesco Giuseppe Lefosse di Torino