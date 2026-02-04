CICLISMO / Europei pista, Elisa Balsamo quarta nell'Omnium

Nella terza giornata dei campionati europei di ciclismo su pista in corso in Turchia Elisa Balsamo si è classificata al quarto posto nell'Omnium.

LA GARA

La peveragnese non è partita nel migliore dei modi, chiudendo nelle ultime posizioni nello scratch.

Ha poi recuperato parzialmente in occasione della Tempo Race (quarto posto) e nell’Eliminazione (sesta).

Risultati che l'hanno portata alla prova finale con 70 punti, 40 dalla vetta e 30 dal podio. A metà gara la piemontese ha guadagnato un giro e punti preziosi che l'hanno catapultata al quarto posto, ancora però lontana dal podio. Il tempo di recuperare e la gara si è infiammata con l'azzurra protagonista di una volata finale importante (seconda) valsa la quarta posizione.