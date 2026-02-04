 / Sport

Sport | 04 febbraio 2026, 14:11

SCI ALPINO / Coppa Europa, Corrado Barbera out nella seconda manche dello slalom bis di Bequeira Beret

Successo dell'azzurro Tommaso Saccardi

Corrado Barbera

Tommaso Saccardi ha vinto il secondo slalom di Coppa Europa di Baqueira Beret, in Spagna: all’indomani del secondo posto nella prima delle due sfide proposte nella località iberica, il ventiquattrenne emiliano ha centrato la seconda vittoria in carriera nel circuito continentale.

Al comando già a metà gara, Saccardi ha saputo allungare nella seconda manche per fermare il cronometro sull’1’58″13 con ben 1″26 di vantaggio sul francese Hugo Desgrippes e 1″44 sull’altro transalpino Antoine Azzolin.

A seguire, Matteo Canins è dodicesimo a 2″61 con un recupero di nove posizioni nella seconda manche, mentre sono 13 i gradini risaliti da Simon Maurberger, 14esimo a 2″94.

Out nella seconda manche invece il cuneese Corrado Barbera e Stefano Pizzato.

Saccardi balza al comando della classifica di specialità con 370 punti, seguito da Grahl Madsen, Greber e Desgrippes, appaiati a quota 350.
La classifica di Coppa Europa vede Saccardi salire in sesta piazza con 370 punti: guida sempre Grahl-Madsen (660) su Hächler (458) e Aulnette (446).

fisi

