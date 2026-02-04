SCI ALPINO / Coppa Europa, Corrado Barbera out nella seconda manche dello slalom bis di Bequeira Beret

Tommaso Saccardi ha vinto il secondo slalom di Coppa Europa di Baqueira Beret, in Spagna: all’indomani del secondo posto nella prima delle due sfide proposte nella località iberica, il ventiquattrenne emiliano ha centrato la seconda vittoria in carriera nel circuito continentale.
Al comando già a metà gara, Saccardi ha saputo allungare nella seconda manche per fermare il cronometro sull’1’58″13 con ben 1″26 di vantaggio sul francese Hugo Desgrippes e 1″44 sull’altro transalpino Antoine Azzolin.
A seguire, Matteo Canins è dodicesimo a 2″61 con un recupero di nove posizioni nella seconda manche, mentre sono 13 i gradini risaliti da Simon Maurberger, 14esimo a 2″94.
Out nella seconda manche invece il cuneese Corrado Barbera e Stefano Pizzato.
Saccardi balza al comando della classifica di specialità con 370 punti, seguito da Grahl Madsen, Greber e Desgrippes, appaiati a quota 350.
La classifica di Coppa Europa vede Saccardi salire in sesta piazza con 370 punti: guida sempre Grahl-Madsen (660) su Hächler (458) e Aulnette (446).