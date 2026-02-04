TIRO CON L'ARCO / Rosanna Mellano dell'Arclub Fossano conquista due argenti al campionato regionale indoor

Nello scorso fine settimana si è svolto il campionato regionale Indoor di tiro con l’arco, con la partecipazione di numerosi atleti e atlete provenienti da tutto il Piemonte.

L’evento, organizzato dagli Arcieri Delle Alpi, si è tenuto nel palazzetto di Cantalupa.

Tra i protagonisti della manifestazione, ha brillato Rosanna Mellano, portacolori dell’Arclub Fossano, che si è distinta nella divisione Arco Nudo classe Master.

La talentuosa arciera ha conquistato due prestigiose medaglie d'argento, una nella gara di qualificazione e l'altra negli scontri assoluti, dimostrando un’ottima preparazione e una grande determinazione.

OTTIMI RISULTATI PER IL SETTORE GIOVANILE DELL'ARCLUB: PODI INDIVIDUALI E VITTORIE DI SQUADRA

Nella classe Juniores, ottima prestazione di Giovanni Streri, che conquista un prestigioso secondo posto, confermando crescita tecnica e grande determinazione in gara.

Risultato eccellente anche nella classe Allieve, dove Beatrice Streri sale sul secondo gradino del podio con una prova solida e convincente, frutto di concentrazione e continuità.

Nella classe Ragazzi, Nicolò Bertero ottiene un meritato terzo posto individuale. Insieme ai compagni Tommaso Rovera e Davide Busà, conquista inoltre il primo posto a squadre.

Ottima prova anche nella classe Giovanissimi: Luca Bruggiafreddo si classifica terzo individuale ed insieme a Raffaele Barbero e Paolo Artale primi di squadra.

Complimenti a tutti per i risultati ottenuti e per l’entusiasmo dimostrato in gara.