Dalla Georgia a Savigliano: arriva Geno, nuovo volontario del Corpo Europeo di Solidarietà

Si chiama Geno, ha 25 anni, viene dalla Georgia, ed è il nuovo volontario del Corpo Europeo di Solidarietà (“European Solidarity Corps”) presso Oasi Giovani.

Geno ha iniziato il suo “Erasmus” italiano con il mese di gennaio, e resterà a Savigliano un anno. Si occuperà in modo particolare del progetto Oceano e Centro educativo post-scolastico, dando il suo contributo ogni pomeriggio, dall'aiuto nei compiti all'assistenza nel gioco e nel pranzo. Come coloro che l'hanno preceduto – Julius e Bruno gli ultimi in ordine di tempo – Geno alloggerà in uno degli appartamenti di Oasi Giovani in corso Roma, sopra il Consorzio Monviso Solidale.

Per ora parla prevalentemente in inglese, ma tra i suoi obiettivi c'è quello di imparare la lingua italiana. "Il primo impatto con Savigliano ed Oasi Giovani è stato positivo – racconta il ragazzo –. In Georgia ho studiato informatica, ho scelto di intraprendere questa esperienza per aumentare la mia conoscenza in ambito sociale ed imparare l'italiano. Ho già fatto un Erasmus di 6 mesi a L'Aquila".

"Mi piace molto l'interazione con i giovani del Centro educativo, la ritengo importante – aggiunge –. Ora inizierò un corso di italiano, per superare la difficoltà linguistica".

"Con il Corpo Europeo di Solidarietà – spiega l'educatore Marco Caglieri – Oasi Giovani si conferma punto di riferimento sul territorio per quanto riguarda gli scambi internazionali. Sono un'opportunità preziosa: disponiamo di un “marchio di qualità” per operare nell'ambito sia come organizzazione ospitante che di invio di giovani".