Saluzzo, il Fitwalking del cuore 2026 ha donato 54.153 euro in beneficenza a 51 associazioni

Ieri mercoledì 4 febbraio nella sala tematica de Il Quartiere a Saluzzo, alla presenza del sindaco Franco Demaria e dell'assessore allo Sport Enrico Falda, si è svolto l’atto conclusivo della 23esima edizione del Fitwalking del Cuore con la consegna dei contributi alle associazioni che hanno preso parte alla raccolta iscrizioni.

Sono state 51 quest'anno, con un aumento rispetto alla scorsa edizione e con il coinvolgimento di realtà fuori territorio provenienti dal cuneese, dal torinese e dal pinerolese.

"Grazie al supporto di tutti, amministrazioni comunali di Saluzzo, Manta e Verzuolo, sponsor, volontari, associazioni e partecipanti, è stato possibile, ancora una volta, raggiungere un traguardo importante…nonostante quest’anno il meteo non abbia per niente aiutato".

Gli iscritti sono stati 10.803, anche se al via, domenica 18 gennaio sono stati in numero minore per la pioggia, incrementato di 69 iscrizioni al Fitwalking con l’Amico del Cuore, portando ad un contributo solidale a 54.153 euro.

Dalla prima edizione della manifestazione sportivo-solidale ad oggi sono stati devoluti circa 800 mila euro per i progetti del cuore.

Il gruppo più numeroso è risultato essere anche quest'anno l’Istituto comprensivo di Saluzzo con 989 iscritti seguiti da Adas Saluzzo Fidas 700 e Asilo Keller 650.

Le iscrizioni pre-partenza (73) sono state devolute all’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII di Saluzzo alla quale è stata donata anche parte della farina acquistata per l’inserimento nel pacco gara ed avanzata a causa della minor partecipazione dovuta alla pioggia battente.

L’ organizzazione A.s.d. Scuola del Cammino Fitwalking Italia, capitanata dai fratelli Damilano dando appuntamento alla prossima edizione, ringrazia ancora una volta tutte le persone che hanno reso possibile questo grande risultato: tutti gli iscritti in primis e poi in ordine NON di importanza le amministrazioni comunali, le aziende partner, le associazioni che hanno preso parte alla raccolta iscrizioni, i volontari e le associazioni di volontari che hanno operato per la sicurezza dei partecipanti la Croce Verde di Saluzzo, la Croce Rossa di M di Manta, la sezione di Saluzzo dell’Associazione Nazionale Carabinieri ed il Gruppo Soccorso Radio di Saluzzo.