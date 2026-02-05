La "Yurta Olimpica" della Montagnaterapia di Cuneo apre le porte ai Giochi di Milano-Cortina

Il Campo Base della Montagnaterapia apre le porte ai giochi di Milano-Cortina 2026.

All’apertura dei giochi olimpici invernali, prevista per il 6 febbraio, il Dipartimento di Salute Mentale ASL CN1 presenta un’iniziativa di alto valore sociale e riabilitativo: la trasformazione del Campo Base cittadino (inaugurato il 30 ottobre del 2024), in una “Yurta Olimpica”.

L’iniziativa vede il coinvolgimento attivo del Centro Diurno di Cuneo ed ha sede presso il Parco “La Pinetina” via Vecchia di Borgo angolo via Riberi.

La tradizionale Yurta, simbolo pulsante di Montagnaterapia, diventerà un punto di incontro ed inclusione aperto alla cittadinanza unendo la passione sportiva alla cura della persona. La Yurta ospiterà la proiezione di una selezione delle principali competizioni sportive creando un rifugio urbano dove utenti, operatori e cittadini potranno tifare insieme, godendo di un palinsesto di emozioni e inclusione.

Gli appuntamenti, di maggior rilevanza, scelti per essere trasmessi, vissuti e commentati insieme sono: Sci Alpino, Curling, Sci di Fondo e Biathlon, le discipline che meglio incarnano la resistenza ed il legame con la montagna.

Le modalità per partecipare a tali eventi prevedono, per garantire la sicurezza dei partecipanti all’interno dello spazio, la prenotazione. Tale misura è prevista nel rispetto della capienza limitata della Yurta.

Le date previste per le proiezioni sono lunedì 9 febbraio ore 14 e mercoledì 11 ore 14.

Nella giornata di venerdì 13 febbraio alle ore 14.30 verrà, inoltre, organizzato un evento di divulgazione del progetto di Montagnaterapia “Scan Me Reloaded”.

Per prenotazioni ed informazioni scrivere a yurta@aslcn1.it e contattare Sebastiano Audisio e Mario Gambino presso il Centro Diurno di Cuneo (0171/450122)



