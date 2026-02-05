CALCIO / Alessandria-Cuneo 3-1, premiazioni e interviste al termine della finale di Coppa Italia Eccellenza [VIDEO e FOTO]

La Coppa Italia Eccellenza è andata all’US Alessandria 1912 che, nella finale regionale giocata sul sintetico del “Silvio Piola” di Vercelli, ha battuto per 3-1 l’AC Cuneo 1905.

I “mandrogni” hanno terminato il primo tempo avanti 2-0, grazie alle reti del solito Diop (29’) e di Cargiolli (45’+1). A inizio ripresa i biancorossi hanno riaperto il match con il rigore di Federico Nacci (47’). Infine gli alessandrini hanno chiuso la pratica con il sigillo di Morganti (67’).

Per i “Grigi” si tratta della seconda Coppa Italia dopo quella del 1973 (Serie D), per loro anche una finale “assoluta” nel 1936 e la storica semifinale del 2016 in cui gli alessandrini dovettero cedere solamente al Milan di Balotelli.

Non è dunque riuscita l’impresa alle “Aquile” che ora dovranno concentrarsi sulla corsa ai play-off in campionato: prossimo appuntamento domenica 8 febbraio allo stadio "Fratelli Paschiero" contro il Savio Asti.

Al termine dell’incontro si sono svolte le premiazioni e le consuete interviste.

