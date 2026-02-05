 / Calcio

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Calcio | 05 febbraio 2026, 09:45

CALCIO / Alessandria-Cuneo 3-1, premiazioni e interviste al termine della finale di Coppa Italia Eccellenza [VIDEO e FOTO]

Mister Danilo Bianco: “La nostra stagione non finisce qua, ci sono altre strade per far bene”

Danilo Bianco, allenatore AC Cuneo 1905 in conferenza stampa

Danilo Bianco, allenatore AC Cuneo 1905 in conferenza stampa

La Coppa Italia Eccellenza è andata all’US Alessandria 1912 che, nella finale regionale giocata sul sintetico del “Silvio Piola” di Vercelli, ha battuto per 3-1 l’AC Cuneo 1905.

I “mandrogni” hanno terminato il primo tempo avanti 2-0, grazie alle reti del solito Diop (29’) e di Cargiolli (45’+1). A inizio ripresa i biancorossi hanno riaperto il match con il rigore di Federico Nacci (47’). Infine gli alessandrini hanno chiuso la pratica con il sigillo di Morganti (67’).

Per i “Grigi” si tratta della seconda Coppa Italia dopo quella del 1973 (Serie D), per loro anche una finale “assoluta” nel 1936 e la storica semifinale del 2016 in cui gli alessandrini dovettero cedere solamente al Milan di Balotelli.

Non è dunque riuscita l’impresa alle “Aquile” che ora dovranno concentrarsi sulla corsa ai play-off in campionato: prossimo appuntamento domenica 8 febbraio allo stadio "Fratelli Paschiero" contro il Savio Asti.

Al termine dell’incontro si sono svolte le premiazioni e le consuete interviste.

Le premiazioni delle due squadre al termine della finale di Coppa Italia (GUARDA IL VIDEO)

Le parole dell'allenatore cuneese Danilo Bianco nel post match (GUARDA IL VIDEO)

Il commento post vittoria del tecnico alessandrino Alberto Merlo e del presidente Antonio Barani (GUARDA IL VIDEO)

Alberto Merlo e Antonio Barani, US Alessandria 1912, alzano la Coppa

Alberto Merlo e Antonio Barani, US Alessandria 1912, alzano la Coppa

Alberto Merlo e Antonio Barani in conferenza stampa

Alberto Merlo e Antonio Barani in conferenza stampa

Le formazioni schierate

Le formazioni schierate

Un'azione di gioco

Un'azione di gioco

La delusione dei ragazzi del Cuneo a fine partita

La delusione dei ragazzi del Cuneo a fine partita

La festa dell'Alessandria

La festa dell'Alessandria

La festa dell'Alessandria

La festa dell'Alessandria

La festa dell'Alessandria

La festa dell'Alessandria

La festa dell'Alessandria

La festa dell'Alessandria

La festa dell'Alessandria

La festa dell'Alessandria

Gli Ultras dell'Alessandria

Gli Ultras dell'Alessandria

Samuele Bernardi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium