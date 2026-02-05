CICLISMO / Europei su pista, bronzo nella Madison per Elisa Balsamo in coppia con la Venturelli

L’ultima giornata dei campionati europei pista regala un’altra soddisfazione all’Italia, che sale a sei medaglie complessive grazie al bronzo conquistato nella madison femminile.

A salire sul podio sono Federica Venturelli ed Elisa Balsamo, entrambe già protagoniste nei giorni scorsi con il bronzo del quartetto dell’inseguimento a squadre e l'argento nell'individuale di Venturelli.

Le azzurre chiudono la prova a 26 punti, alle spalle del Belgio, campione d’Europa con 50 punti, e della Gran Bretagna, argento a quota 27.

Gara sempre aperta, con l’Italia capace di entrare presto in classifica e di restare nel gruppo in lotta per il podio. Le azzurre si muovono con continuità negli sprint, resistendo ai cambi di ritmo e restando agganciate alla testa della corsa anche quando il Belgio prende progressivamente il largo. Decisivo l’ultimo sprint, che consente alla coppia azzurra di consolidare il terzo posto e mettere al sicuro il bronzo europeo.

A rendere questo risultato ancora più significativo è il profilo delle protagoniste. Elisa Balsamo, veterana e campionessa del mondo sia su strada sia su pista, e Federica Venturelli, nonostante la giovane età già protagonista tra le grandi nelle stesse discipline, rappresentano due generazioni diverse ma un percorso sorprendentemente simile. Fisicamente lontane, caratterialmente affini, entrambe condividono un approccio serio e meticoloso allo sport: Balsamo è laureata in Lettere Moderne, Venturelli studia Farmacia, a conferma di una maturità che va oltre la carta d’identità. Fuori dalla pista riservate e poco inclini ai riflettori, in gara si trasformano, mostrando grinta, intelligenza tattica e talento puro. Vederle vincere insieme racconta bene il presente e il futuro del ciclismo azzurro, fatto di continuità, studio e passione.

Federica Venturelli: "Era la mia prima madison in questa categoria. Dopo l’esperienza da junior e una gara da Under 23 conclusa con una frattura al polso, non avevo più corso questa specialità. Elisa è stata un punto fermo, mi ha trasmesso tranquillità e mi ha permesso di dare il meglio. Il bilancio dell’Europeo è molto positivo: torno a casa con un argento e due bronzi, un risultato che non avrei mai immaginato. Sono molto soddisfatta e ringrazio la Nazionale per queste opportunità”.

Elisa Balsamo: "Abbiamo provato la madison solo un paio di volte a Montichiari prima di partire, con l’idea di ritrovare soprattutto il meccanismo di gara, visto che era da anni che non la correvo e che anche Federica non aveva bei ricordi. In pista però ci siamo trovate bene, alla fine ce la siamo cavata più che bene e mi sono divertita. E' stato un Europeo positivo: l’obiettivo era ritrovare buone sensazioni e il feeling con le gare di gruppo, e direi che ci siamo riuscite".



