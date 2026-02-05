Stalagmiti di ghiaccio nella grotta di Rio Martino a Crissolo, dove la natura dà spettacolo

"Quello che si è presentato davanti ai nostri tecnici impegnati nel monitoraggio invernale dei pipistrelli in letargo nella grotta del Rio Martino, a Crissolo, è un effimero spettacolo di bellezza: negli ambienti della grotta si sono formate le "stalagmiti" di puro ghiaccio".

E' con questo post che il Parco condivide le bellissime immagini, regalo di questo inverno così ricco di precipitazioni e freddo, scattate all'interno della grotta.

Si tratta di formazioni naturali fatte non di calcare, ma solo di acqua che, goccia dopo goccia, complice il grande freddo di queste ultime settimane, cadendo dall'alto ha creato queste magiche forme.

La grotta, riserva naturale in gestione al Parco del Monviso e sito fruibile turisticamente nel suo ramo inferiore, è attualmente chiusa al pubblico per tutelare il riposo invernale dei chirotteri.