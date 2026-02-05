Just The Woman I Am a Ceresole d’Alba

Il Comune di Ceresole d’Alba aderisce a Just The Woman I Am 2026, la manifestazione nazionale che promuove sport, salute e sostegno alla ricerca universitaria sul cancro, attivando un percorso temporaneo di 5 chilometri aperto a tutta la cittadinanza.

L’iniziativa si svolgerà sabato 7 marzo 2026, in occasione della XIII edizione di Just The Woman I Am. Il ritrovo è fissato alle ore 14.30 presso il Bocciodromo di via Salasco n. 2, con partenza alle ore 15.

Il tracciato, interamente asfaltato e pianeggiante, presenta soltanto due brevi tratti in lieve salita di circa 100 metri, risultando accessibile a persone di tutte le età.

Si tratta di un percorso andata e ritorno (out-and-back): la partenza avverrà dal piazzale adiacente il bocciodromo; dopo 2,5 km è previsto il giro di boa in località Donati, dove sarà posizionata una struttura dedicata all’evento Just The Woman I Am, per poi rientrare al punto di partenza.

Nell’area di partenza e arrivo saranno disponibili dehor con punto luce, acqua, servizi pubblici e parcheggi. La camminata si svolge inoltre lungo un tratto della rete sentieristica di Ceresole d’Alba, che conduce alla Big Bench, accessibile tramite il Sentiero Rava di 11,80 km.

La partecipazione prevede una quota di iscrizione di 20 euro, interamente destinata al sostegno della ricerca scientifica universitaria.

Con l’iscrizione ogni partecipante riceverà la maglietta ufficiale di Just The Woman I Am, simbolo dell’evento e del sostegno concreto alla ricerca: indossarla significa far parte di una grande comunità che cammina insieme per la salute, la prevenzione e la solidarietà.

Le iscrizioni sono disponibili tramite link online https://forms.gle/9qVhUp88vC8cD9ZD6 o QR code riportati sulla locandina ufficiale.

Modalità di pagamento:

• Bonifico bancario: IBAN IT82E0538746170000038512183 – BPER Banca intestato ad ADUS Ceresole Alba

• Satispay: 328 4183063 – Maurizio Bartolini, Presidente ADUS Ceresole D’Alba

L’iniziativa sostiene i valori di Just The Woman I Am, coinvolgendo attivamente la comunità locale e promuovendo prevenzione, corretti stili di vita e importanza della ricerca scientifica.

Ceresole d’Alba invita tutta la cittadinanza a partecipare e a condividere una giornata all’insegna del movimento, dell’inclusione e della solidarietà. Per informazioni: www.jtwia.org