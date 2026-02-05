Cuneoginnastica: al via la stagione della ritmica

È iniziata ufficialmente la stagione agonistica della ginnastica ritmica e per la Cuneoginnastica il primo importante appuntamento è stato di assoluto prestigio. Il 31 gennaio a Candelo (Biella) si è svolta la 1ª prova del Campionato di Specialità Gold, il massimo livello competitivo federale.

Protagonista per la società cuneese è stata Irene Ciarlo (classe 2007), impegnata nella categoria Senior 2. Per l’atleta si trattava del primo confronto stagionale in un campionato di altissimo livello tecnico. Irene ha presentato due esercizi a cerchio e clavette: qualche errore di troppo non le ha permesso di esprimere appieno il lavoro svolto in preparazione, ma la gara resta un passaggio fondamentale per prendere ritmo e consolidare gli esercizi in vista dei prossimi appuntamenti Gold.

Il fine settimana è poi proseguito il 1º febbraio a Saluzzo, con la 1ª prova degli Individuali Silver LE, che ha visto una numerosa partecipazione di giovani ginnaste della Cuneoginnastica.

Nella categoria Allieve 3 (classe 2015) scendono in pedana tre ginnaste cuneesi a cerchio e corpo libero. Una buona prova di Alexandra Nitorean le permette di conquistare la vittoria nonostante qualche imprecisione. Segue al secondo posto la compagna Cecilia Ferrero, seguita al sesto posto da Sophia Sedda.

Nella categoria Junior 1, Alessia Mattio ottiene il quinto posto dopo due prove a cerchio e clavette, seguita da Adele Bramard, settima, impegnata a clavette e palla.

Buoni risultati anche nella categoria Senior 1, con Alice Falletto quarta (cerchio e clavette) e Veronica Rossi quinta con palla e nastro, attrezzo notoriamente tra i più complessi del programma.

A chiudere la giornata le ginnaste più esperte della categoria Senior 3, che regalano grandi soddisfazioni alla Cuneoginnastica: Beatrice Mandrile conquista la vittoria con cerchio e clavette, mentre Rebecca Capellaro sale sul terzo gradino del podio grazie agli esercizi a palla e clavette.

Un primo weekend di gare che segna l’avvio ufficiale della stagione per la Cuneoginnastica, con indicazioni positive e ampi margini di crescita in vista dei prossimi impegni agonistici.